Силовики сочли пикеты в поддержку адвокатов из Кабардино-Балкарии скрытой формой массовых протестов

05 июня 2020, 14:05

Силовики назвали "скрытой формой массового мероприятия" пикеты, проведенные в Москве юристами в поддержку коллег из Кабардино-Балкарии Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой. Участники акции 31 мая настаивают, что проводили одиночные пикеты, и намерены обжаловать обвинения вплоть до Европейского суда.

Как писал "Кавказский узел", семь человек, в том числе адвокаты, были задержаны 31 мая в Москве во время одиночных пикетов с требованием прекратить уголовное преследование Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, обвиняемых в избиении сотрудника полиции в Кабардино-Балкарии, а спустя несколько часов освобождены. К задержанным три часа не пускали адвокатов, сообщила "Апология протеста".

30 мая суд в Нальчике отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, обвиняемых в избиении сотрудника полиции. Им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, запрещено пользоваться средствами связи, выходить из дома с 22.00 до 07.00 часов, разрешено общаться только с семьей, защитниками и следователями. Из-за этого решения Жилоков и Ципинова не могут общаться с подзащитными и заниматься профессиональной деятельностью. Защита адвокатов подала апелляционную жалобу на решение суда с просьбой избрать подозреваемым подписку о невыезде или залог.

Адвокаты Даниил Берман, Дмитрий Захватов, Александр Редькин и Екатерина Селезнёва 4 июня получили протоколы об административном правонарушении, составленные сотрудниками ОВД по Басманному району Москвы - им вменяют статью о нарушении порядка проведении пикета – (ч.5 ст.20.2 КоАП), сообщило на своем сайте издание "Адвокатская улица" 4 июня. Максимальная санкция по данной статье - 40 часов обязательных работ.

Адвокаты не нарушили ни одного правила из списка конкретных нарушений проведения публичного мероприятия, поэтому "состава правонарушения просто не может быть", заявил Дмитрий Захватов. Он пояснил, что ч.5 ст.20.2 КоАП является отсылочной нормой к п.4 ст.6 федерального закона "О митингах", согласно которой участникам публичного мероприятия запрещается находиться в состоянии алкогольного опьянения, скрывать лицо, носить оружие и так далее – это, по словам адвоката, участники акции не нарушали.

Юристы намерены обжаловать административное постановление вплоть до Европейского суда по правам человека. "Попробуем "разбить" обвинения в первой инстанции, но если не получится, то для ЕСПЧ это будет хороший кейс", – заявил Захватов. Адвокат Даниил Берман согласился с коллегой и назвал решение полицейских "абсурдным", привело слова юристов издание.

Согласно административному протоколу, полицейские сочли акции адвокатов "скрытой формой коллективного массового мероприятия", а его "организатором" назван Даниил Берман – к протоколам был приложен рапорт о проведении "поисково-аналитических мероприятий в сети Интернет", где указана ссылка на Facebook Бермана, отмечает издание. Юристы отрицают "массовый" характер проведенных ими акции протеста, ссылаясь в частности на то, что между пикетами защитники делали перерывы в 5-10 минут, отмечается на сайте проекта.

"Действия гр.Даниила Бермана в составе других участников представляют собой не что иное, как скрытую форму коллективного публичного мероприятия", — цитирует протокол в отношении Бермана Telegram-канал "Апология протеста" (16 008 подписчиков). Аналогичным образом силовики описали действия адвоката Захватова. "Действия гр. Захватова в составе других участников представляют собой не что иное как скрытую форму коллективного публичного мероприятия, определенного пунктом 6 ст. 2 закона №54-ФЗ как пикет", - говорится в фотокопии протокола, опубликованного 4 июня в Telegram-канале Avocado jazz (214 подписчиков).

Административный протокол Даниила Бермана будет рассмотрен в Басманном райсуде 16 июня, Дмитрия Захватова и Александра Редькина - 17 июня, Екатерины Селезнёвой - 18 июня, сообщает издание.

На сайте Басманного райсуда Москвы на 14.00 мск сегодня нет информации о назначении судебных заседаний по административным делам Бермана, Захватова, Редькина и Селезневой.

"Недопуск адвокатов в отделы полиции к обычным людям — это постоянная повсеместная практика. Региональной особенности в этом деле нет. Происходящее хорошо иллюстрирует расстановку сил в стране: следствие всегда поддерживает полицию, прокуратура — следствие, а суд — прокуратуру", - ранее заявлял Правозащитный центр "Мемориал" в публикации, посвященной делу Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой.

Согласно версии следствия, Жилоков поругался с полицейскими и ударил одного из них 20 мая, когда силовики приехали в незаконное казино в Нарткале. Сотрудница заведения отказалась их пускать и вызвала адвоката Жилокова. После ссоры с полицейскими он был задержан. Коллеги Жилокова, в том числе Диана Ципинова, приехали к отделению полиции и 40 минут не могли добиться, чтобы их пропустили к Жилокову. Силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила присутствовавшая на месте инцидента Наталья Магова. Диану Ципинову завели в здание, надели на нее наручники и продержали до 7 часов утра, утверждает она.