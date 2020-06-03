Защита Жилокова и Ципиновой попросила смягчить меру пресечения

03 июня 2020, 15:57

Нальчикский горсуд не обосновал применение избранной адвокатам Ратмиру Жилокову и Диане Ципиновой меры пресечения, считает защита. В апелляционной жалобе адвокаты потребовали избрать подозреваемым подписку о невыезде или залог.

Как писал "Кавказский узел", 30 мая суд в Нальчике отклонил ходатайство следствия о заключении под стражу адвокатов Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой, обвиняемых в избиении сотрудника полиции. Им назначена мера пресечения в виде запрета определенных действий, в частности, запрещено пользоваться средствами связи, выходить из дома с 22.00 до 07.00 часов, разрешено общаться только с семьей, защитниками и следователями. Из-за этого решения Жилоков и Ципинова не могут общаться с подзащитными и заниматься профессиональной деятельностью.

28 мая силовики на 48 часов задержали Ципинову и Жилокова, заподозренных в применении насилия к полицейским после конфликта в Нарткале. По версии следствия, Ратмир Жилоков вел себя грубо с сотрудниками полиции и применил физическое насилие к одному из них, пытаясь не пустить их в заведение, где предположительно велась игорная деятельность. Ципинова, как утверждают следователи, ударила полицейских, пытаясь прорваться к задержанному Жилокову. В знак протеста Диана Ципинова объявила голодовку в баксанском изоляторе. Во время заседания по мере пресечения адвокатам к зданию суда пришли около 50 адвокатов, а "Фонд защиты адвокатов" написал обращение в защиту Жилокова и Ципиновой.

Защита Ратмира Жилокова и Дианы Ципиновой направила сегодня апелляционную жалобу в Верховный суд Кабардино-Балкарии на решение Нальчикского горсуда от 30 мая с просьбой отменить меру пресечения в виде запрета определенных действий. Адвокаты ходатайствовали избрать для своих коллег более мягкую меру пресечения – подписку о невыезде либо денежный залог, говорится в жалобе, копия которого имеется в распоряжении корреспондента "Кавказского узла".

Защитники Жилокова считают, что решение суда первой инстанции следует отменить, так как суд "не проверил и не высказал никакого суждения о причастности адвоката к совершению преступления".

"Суд также не мотивировал невозможность применения иной, более мягкой меры пресечения, такой как залог, подписка о невыезде […] избрание меры пресечения в отношении адвоката должно быть мотивировано и основано на более серьезных, конкретных фактах и аргументах, чем стандартные формулировки, поскольку затрагивается сама суть адвокатской деятельности, её место в системе правосудия России", - говорится в жалобе.

Аналогичная жалоба направлена в Верховный суд республики на решение о мере пресечения Дианы Ципиновой.

Реакцию адвокатского сообщества на задержание и избрание меры пресечения для Жилокова и Ципиновой прокомментировала автор блога "Женский взгляд из Нальчика" на "Кавказском узле". "Это беспрецедентный случай объединения адвокатов", - отметила автор блога.