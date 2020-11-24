Адвокаты Жилокова и Ципиновой указали на невиновность своих подзащитных

24 ноября 2020, 14:27

Защита намерена добиваться признания судом, что Ратмир Жилоков и Диана Ципинова не нарушали требований полицейских, несмотря на то, что дело в отношении Ципиновой было прекращено в связи с истечением срока давности, рассказали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября Федеральная палата адвокатов РФ сообщила, что административное производство в отношении адвоката Дианы Ципиновой по делу о неповиновении полиции прекращено в связи с истечением срока давности.

Ратмир Жилоков был задержан 20 мая после того, как, по версии следствия, поругался с полицейскими и ударил одного из них возле подпольного казино в Нарткале. Оказать юридическую помощь адвокату вызвались трое коллег, в числе которых была Диана Ципинова. Адвокатов к задержанному не пустили. При этом силовикам не понравилось, что их снимают, и они "скрутили адвокатов и выдворили их из здания", сообщила адвокат Наталья Магова. Адвокаты сняли побои и обратились в следственные органы. В следственные органы обратились и сотрудники полиции. 28 мая в отношении Жилокова и Ципиновой по рапортам сотрудников ОВД было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия к представителю власти.

Прекращение дела в отношении Ципиновой с формулировкой "за истечением срока давности" необоснованно, считает адвокат Нвер Гаспарян. "Вместо прекращения производства за отсутствием состава правонарушения сотрудники полиции умышленно продержали материал шесть месяцев, не направляя его в суд, дождавшись истечения срока", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По делу в отношении Ципиновой идет предварительное следствие. Об этом рассказала сама Диана Ципинова. "Мои защитники обжалуют постановление об отказе в прекращении уголовного дела. Для этого имеются все основания, все доказательства моей невиновности", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Требования полицейских нарушены не были, считает она. "Что касается административного дела, наконец, спустя шесть месяцев после того, как был составлен административный протокол, было вынесено постановление о прекращении по нему производства в связи с истечением срока давности. В настоящее время это постановление обжаловано в Урванский районный суд. Скоро будет назначено заседание. В рамках этого судебного производства мы хотим доказать, что не из-за сроков должно быть прекращено уголовное дело, а за отсутствием события преступления. Никаких законных требований сотрудников полиции мы не нарушили", – сказала Диана Ципинова.

Преследование Жилокова и Ципиновой вызвало протесты адвокатского сообщества. Нарушение права на адвокатскую защиту представляет потенциальную угрозу для каждого гражданина, заявили опрошенные "Кавказским узлом" юристы. Адвокаты проводили акции протеста с требованием прекратить уголовное преследование коллег, некоторые из участников акций были оштрафованы.

30 июля Нальчикский горсуд удовлетворил жалобу защиты Ратмира Жилокова на его задержание, рассказала адвокат Зарема Казанова. "По факту задержания Жилокова и удерживания его в отделе полиции адвокатом Натальей Маговой было подано заявление в следственный отдел СК СКР по Урванскому району. Заявление было передано в СУ СКР по КБР. По заявлению не была проведена проверка. Само заявление было приобщено к материалам уголовного дела в отношении Дианы Ципиновой. Данный факт мы обжаловали", – рассказала Казанова корреспонденту "Кавказского узла".

Суд поставил исправить нарушения, в ходе судебного процесса выяснилось, что заявление, касающееся Жилокова, было необоснованно приобщено к материалам уголовного дела в отношении Ципиновой. Суд этот факт тоже признал нарушением, но прокурором было принесено апелляционное представление, отметила Казанова. "Апелляционный суд Верховного суда КБР отменил постановление и направил жалобу на новое рассмотрение. <…> Мы с этим не согласны и сейчас готовим жалобу в Кассационный суд", – сказала она.

Причиной отмены судебного постановления стало то, что к моменту рассмотрения жалобы адвокатов Жилокова Нальчикским судом уголовное дело было изъято из следственного управления Следкома по Кабардино-Балкарии и передано в управление Следкома по СКФО, пояснила она. "Об этом не знали ни я, ни судья. Почему-то следствие данный факт не сообщило суду. И получилось, что на момент вынесения постановления суду не было известно о передаче дела. И было вынесено постановление, в котором на исправление допущенных нарушений было указано руководителю СУ СКР по КБР, тогда как дело к этому времени уже было в другом следственном органе. Получается, что постановление в этой части оказалось неисполнимым", – рассказала адвокат.

Защита просила Апелляционный суд изменить постановление только в указанной части. Однако его отменили полностью, добавила она. "Мы с этим не согласны. Наше заявление не рассматривалось в течение пяти месяцев. И пока мы из суда в суд переходим, пытаемся признать незаконным бездействие следственных органов, ими по-прежнему никаких мер не предпринимается", – сказала Казанова.

Сейчас защита также готовит жалобу на постановление о привлечении Жилокова к административной ответственности за неповиновение полицейским за нарушение масочного режима. "Самого административного материала в отношении Жилокова мы не видели, но нам известно, что он дважды направлялся в суд, и суд его дважды возвращал. Сейчас этот материал они пытаются прекратить за истечением срока давности по нереабилитирующим основаниям. Мы с этим не согласны и будем это обжаловать", – сказала защитник.

Адвокаты направили ходатайство о проверке на детекторе лжи как Жилокова, так и сотрудника полиции, признанного потерпевшим. Оно удовлетворено следствием. Также проведена проверка показаний на месте, очная ставка и другие мероприятия, о которых ходатайствовали адвокаты, рассказала Казанова.

В отношении Жилокова действует мера пресечения в виде запрета на общение со свидетелями обвинения по уголовному делу. Он может заниматься адвокатской деятельностью, но фактически не может заключить соглашение с клиентом на оказание адвокатских услуг, так как его в любое время могут вызвать на допрос. Впереди предъявление обвинения и допрос Жилокова уже в качестве обвиняемого, отметила адвокат.