Ужесточено обвинение четырем арестованным по делу о беспорядках в Махачкале

08 мая 2024, 09:34

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Четырем арестованным по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы добавлено обвинение в нарушении требований транспортной безопасности.

Как писал "Кавказский узел", к 13 декабря 2023 года по уголовному делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы были арестованы около 150 человек, один из них обвинен также в нападении на силовика. Среди арестованных есть и те, кто просто наблюдал за происходящим, рассказал член ОНК Дагестана. 12 февраля Верховный суд удовлетворил ходатайство Генпрокуратуры и передал дело в Армавирский райсуд. Оснований для передачи дела в другой регион не было, это решение усложнит работу защиты, заявили адвокаты.

29 октября 2023 года в аэропорту Махачкалы произошли массовые беспорядки из-за сообщения о прибытии самолета с пассажирами из Израиля. В беспорядках пострадало более 20 человек, в том числе девять полицейских. К 12 января в районные суды Дагестана поступили административные дела более 900 человек, обвиненных в связи с беспорядками.

Четырем арестованным по делу о массовых беспорядках в аэропорту Махачкалы добавлено обвинение в нарушении требований транспортной безопасности (часть 3 статьи 263.1 УК РФ), сообщила 7 мая «Медиазона»*.

Ранее об обвиняемых по этой статье в связи с антисемитской акцией в Махачкале не было известно, отмечается в публикации.

Часть 3 статьи 263.1 УК РФ предусматривает до семи лет лишения свободы.

Что произошло в аэропорту Уйташ и как идет следствие, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Дело о погроме в аэропорту Махачкалы".

С 26 по 29 октября 2023 года массовые антисемитские акции прошли в трех республиках Северного Кавказа. В Черкесске участники акции требовали не пускать приезжих из Израиля, а в Нальчике был подожжен культурный центр. В Хасавюрте сотни людей собрались у отеля после сообщений в соцсетях о том, что в этой гостинице находятся беженцы из Израиля, говорится в справке "Кавказского узла" "Антисемитские акции Северного Кавказа: как это было". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Волна антисемитских акций на Северном Кавказе".

Боевые действия между Израилем и палестинским движением "Хамас" начались 7 октября 2023 года с обстрела израильской территории сотнями ракет, целями которых стали, в том числе гражданские объекты и мирные жители. Армия обороны Израиля в ответ начала против "Хамаса" военную операцию.

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