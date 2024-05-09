09 мая 2024, 11:31

Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

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Аслан Шидов из Баксанского района убит в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине официально признаны убитыми не менее 141-го бойца из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 20 апреля власти и силовики официально признали убитыми в ходе специальной военной операции на Украине не менее 140 военных из Кабардино-Балкарии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

Военнослужащий Аслан Шидов погиб в зоне военной операции на Украине. В честь него в школе №3 Баксана открыта мемориальная доска. В церемонии ее открытия приняли сотрудники местной администрации, сообщил сегодня в своем телеграм-канале телеканал "Вести Кабардино-Балкарии".

Таким образом, официально признаны убитыми в ходе военной операции на Украине не менее 141-го бойца из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 122 из них, о еще 19 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

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Примечание:

"Уроженец Кабардино-Балкарии убит на Украине", "Подтверждена гибель на Украине военного из Кабардино-Балкарии", "Двое военных из Кабардино-Балкарии погибли на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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