Контрактник из Кабардино-Балкарии убит на Украине

20 апреля 2024, 21:24

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Залим Кошеев убит в зоне боевых действий, сообщило региональное отделение госфонда "Защитники Отечества". С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми в военной операции на Украине как минимум 140 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", Владислав Шереметьев и Рустам Иругов убиты на Украине, с начала военной операции на Украине официально сообщалось о смерти не менее 139 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Залим Кошеев убит в военной операции на Украине, сообщило отделение госфонда "Защитники Отечества" по Кабардино-Балкарии, отчитываясь о помощи его вдове. Кошеев - уроженец Урванского района, контракт заключил после начала военной операции на Украине, говорится в сообщении в Telegram-канале фонда от 10 апреля.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 140 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 121 из них, о еще 19 убитых стало известно из отчета властей о выплатах семьям участников военной операции, погибших в 2022 году. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов, убитых в военной операции.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.