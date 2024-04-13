13 апреля 2024, 11:58

Двое жителей Кабардино-Балкарии убиты в зоне СВО

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Владислав Шереметьев и Рустам Иругов убиты в зоне военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель не менее 139 жителей Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 5 апреля представители властей и силовики подтвердили гибель на Украине не менее 137 жителей Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Жители Кабардино-Балкарии Владислав Шереметьев и Рустам Иругов погибли в зоне военной операции на Украине. В школе №7 в Нальчике в память каждого из них установлено по Парте героя, сообщил 12 апреля в своем телеграм-канале гостелеканал "Кабардино-Балкария".

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 139 жителей Кабардино-Балкарии.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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