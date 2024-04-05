Власти Баксана сообщили об убитом на Украине военном

05 апреля 2024, 21:46

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Рамазан Бешкуров убит в зоне боевых действий, сообщила администрация Баксана. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 137 военных из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", администрация Баксана 6 марта сообщила о том, что в зоне СВО убит Резиуан Бешкуров. Ко 2 апреля известно о смерти как минимум 136 участников СВО из Кабаржино-Балкарии.

В школе № 9 открыты мемориальные доски братьям Резиуану и Рамазану Бешкуровым, убитым в военной операции на Украине, сообщила сегодня администрация Баксана.

Рамазану Бешкурову было 39 лет. После школы он поступил в ПТУ, затем был призван на службу и остался служить по контракту, заочно закончил Ростовский институт МВД. Убит 12 марта 2023 года. Его брату было 38 лет, дата смерти - 30 апреля 2023 года, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 137 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 117 из них, о гибели еще 19 бойцов стало известно из отчета властей о выплате компенсаций родным погибших на Украине в 2022 году.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.

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