Бабалы назвал ложными публикации о финансировании его работы

07 мая 2024, 22:20

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На предварительном заседании по иску арестованного по делу о контрабанде журналиста Хафиза Бабалы к провластному ресурсу Qafqazinfo.az защита потребовала предоставить документы о статусе медиа. Бабалы назвал публикацию издания о нем вымыслом.

Как писал "Кавказский узел", журналист-расследователь Хафиз Бабалы, арестованный в Азербайджане по обвинению в контрабанде, потребовал опровержений от изданий, которые опубликовали информацию о том, что он проводил журналистские расследования по указанию иностранных доноров, а затем подал иски о клевете с требованием возмещения морального ущерба. На подготовительном заседание по иску против Qafqazinfo.az суд удовлетворил ходатайство Бабалы с просьбой обеспечить его участие в заседаниях.

28 декабря 2023 года новостное издание Qafqazinfo.az опубликовало сообщение, в котором утверждалось, что привлеченный к уголовной ответственности по делу против сотрудников Abzas Media Бабалы долгие годы "в рамках грантовых проектов устанавливал связи с иностранными организациями и фондами, по их заданию вел расследования, готовил статьи". Был назван ряд американских и европейских организаций, и в частности, Fritt Ord Foundation (Фонд свободы слова, Норвегия), Human Rights Foundation (Фонд прав человека, США), Global İnvestigate Journalism Network* – GİJN (Глобальная сеть журналистов-расследователей*, США), Berlin Risk Advisors GmBH и ALL AML GmBH (Организации, занимающиеся расследованиями финансовых преступлений, Германия), OCCRP* (Проект против организованной преступности и коррупции*, США и Фонд Сороса*), Forbidden Stories (Запрещенные истории, Франция). Этот же текст был опубликован на сайте ikisahil.az и озвучен вечером того же дня (28 декабря) на общенациональном частном телеканале ATV. Бабалы подал иски против этих СМИ. Его иск к ATV 29 апреля не был удовлетворен.

Сегодня в Наримановском районном суде было продолжено подготовительное заседание по иску Бабалы к Qafqazinfo.az. Участие Бабалы на процессе было обеспечено, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сын журналиста Хаган Бабалы.

"Отца привезли в суд и поместили в стеклянную клетку. Он был в наручниках, и их ему не снимали даже во время заседания. Тем не менее, отец был бодр и решительно отстаивал свою позицию. Он сказал, что все, что было написано о нем на Qafqazinfo.az – ложь и клевета. Отец указал, что сайт был голословен. Он отметил, что это либо вымысел самого сайта, либо "слив" из следственных материалов. Однако при обоих вариантах утверждения на сайте о нем не соответствуют действительности. Поэтому сайт должен опубликовать опровержение, принести извинения и выплатить ему компенсации", - сказал Хаган Бабалы.

Предметом иска стала статья "Новые подробности по делу Хафиза Бабалы", опубликованная на сайте Qafqazinfo.az 28 декабря 2023 года. Истец считает, что в ней содержались клеветнические и оскорбительные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию Бабалы как журналиста-расследователя.

Адвокат журналиста Расул Джафаров ходатайствовал о вызове в суд представителя следственного органа, расследующего уголовное дело против Хафиза Бабалы - главного управления полиции города Баку. "Поскольку публикация касалась следствия по уголовному делу против Хафиза Бабалы, мы считаем, что представитель следственного органа может прояснить некоторые вопросы по данному гражданскому делу. Суд удовлетворил наше ходатайство", - сказал адвокат корреспонденту "Кавказского узла" после заседания суда.

Представлявший Qafqazinfo.az адвокат выступил против удовлетворения иска, но каких-либо доводов в защиту сайта не высказал, сообщил Джафаров.

"Судья Сабина Нуриева по итогам подготовительного заседания приняла дело в производство и назначила слушания по существу на 11 июня. Мы с Хафизом Бабалы возразили против длительного перерыва в разбирательстве, но судья ответила, что у нее на рассмотрении много дел и свободный день только 11 июня", - отметил адвокат.

Джафаров сообщил, что попросил представителя Qafqazinfo.az прояснить статус этого СМИ, является ли оно информационным агентством или интернет-газетой.

"По этому делу Qafqazinfo.az в любом случае ответственно за публикацию. Вопрос в другом, если это информационное агентство, то два других СМИ, на которые Бабалы подал иски – газета "Ики сахиль" и телеканал ATV, освобождаются от ответственности, потому что опубликовали перепечатку из Qafqazinfo.az. Но на самом сайте написано, что это интернет-газета. Представитель сайта нас уверял, что они информагентство. В таком случае мы потребовали, чтобы ответчик на следующем заседании представил документальные доказательства, что Qafqazinfo.az - это информагентство. Он обещал на следующем заседании представить доказательства", - сказал Джафаров.

Он отметил, что 13 мая состоится рассмотрение иска Хафиза Бабалы к газете "Ики сахиль".

Адвокат, представлявший Qafqazinfo.az, оказался недоступен для комментариев. В редакции Qafqazinfo.az также не удалось получить комментарии, поскольку на звонки по указанным на сайте номерам телефоны не отвечали.

Хафиз Бабалы предавал огласке общественно важные проблемы – в своих журналистских расследованиях сообщал о фактах масштабной коррупции в Азербайджане. Он стал одним из лауреатов премии "Свободные СМИ-2019", присуждаемой норвежским Фондом Фритта Орда (The Fritt Ord Foundation) и германским Фондом ZEIT.

В Азербайджане арестовано несколько сотрудников интернет-издания Abzas Media. Все они обвинены по делу о контрабанде валюты из-за найденных в редакции при обыске 40 тысяч евро. Abzas Media известно антикоррупционными расследованиями. Кому были посвящены громкие расследования издания, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана". Арестам подверглись и другие журналисты. Что привело к новой волне репрессий против независимой прессы, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Серийные аресты журналистов в Азербайджане".

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