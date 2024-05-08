Надежда Кеворкова в зале суда. 7 мая 2024 г. Фото: Газета "Черновик" https://chernovik.net/news/zhurnalist-nadezhda-kevorkova-arestovana-na-dva-mesyaca-sud-otkazalsya-doprosit-maksima

08 мая 2024, 17:15

Юрист проанализировал выводы экспертизы по делу Надежды Кеворковой

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Психолого-лингвистическая экспертиза стала карательным инструментом, и в отсутствие четких критериев такой экспертизы ее легко использовать для подтверждения нужных следствию выводов, указал юрист Тимофей Широков, комментируя уголовное преследование журналистки Надежды Кеворковой.

<p">Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца, до 6 июля, по делу об оправдании ею терроризма. Текст Орхана Джемаля, публикация которого стала поводом для обвинения журналистки Надежды Кеворковой в оправдании терроризма, ранее не был признан противозаконным. Доводы о том, что публикация в Telegram-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Защита будет обжаловать арест журналистки.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*. Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова в своем Telegram-канале полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу. "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова", - написала она. В своей статье Орхан Джемаль рассказывал о знакомстве с Анзором Астемировым и о просчетах властей, которые привели к недовольству мусульман. 

Публикация, перепечатка любого материала может быть признана оправданием терроризма и стать основой для преследования, если силовики обратят на него внимание, заявил адвокат Тимофей Широков, не связанный с делом Кеворковой.

"Достаточно психолого-лингвистической экспертизы конкретной публикации в конкретном аккаунте. Правоприменительная практика идёт по такому пути. А в этой экспертизе психологи могут указать, что «текст содержит побуждение к определенным действиям или принятие определенной идеологии». Разместивший данный текст солидаризируется с ним и тоже стремиться к побуждению. И неважно, что текст не признан экстремистским, может быть любой текст, хоть, к примеру, отрывок из "Хаджи-Мурада" Льва Толстого. Эксперт может «подогнать» вывод, что некий человек именно разместив у себя этот отрывок, чему-то способствует и что-то поддерживает.Таким образом, психолого-лингвистическая экспертиза стала карательным инструментом", - пояснил Широков.

По мнению адвоката, такие экспертизы не имеют четких критериев. "А учитывая как и кем эти проводятся психолого-лингвистические экспертизы и по чьему заказу, могут всё что угодно подтянуть, было бы желание. Например, если текст иносказательный. Эксперты могут сделать вывод: человек специально соблюдает конспирацию. Результаты экспертизы зависят от желания заинтересованных лиц, а отнюдь не от научной методики", - считает Широков.

В проекте на Алиф ТВ “Джихад русской литературы” Надежда Кеворкова рассматривала кавказский и мусульманские вопросы через призму творчества русских писателей, как классиков так и современников. Среди ее собеседников были ее собеседниками были Гейдар Джемаль, Сергей Медведев, Лев Рубинштейн. Темами бесед были вековое сопротивление наступлению российской империи на Кавказ. На youtube-канале Poistine Кеворкова выступала как эксперт по палестино-израильской войне. В Telegram-канале и соцсети Х она приводила аргументы в пользу несправедливого обращения с жителями Газы, особенно после теракта 7 октября 2023 года. Кеворкова занималась правозащитой мусульман, в частности чеченцев, на территории России, и высказывалась о СВО на Украине, проводя аналогии с действиями силовиков во время чеченских войн.

Надежду Кеворкову поместили в СИЗО 6 "Печатники", сообщила ее адвокат Альбина Павлова. "Это женский изолятор. По ее самочувствию в настоящее время ничего пояснить не могу, до ареста чувствовала себя неплохо, но жаловалась на холод", - отметила она.

По словам адвоката, понимание по текущему состоянию будет после праздников. "К сожалению, пройти в изолятор в выходные не получается. Я ее предупредила, что приду к ней после 13-го мая", - указала Павлова.

Что касается пожилых родителей Кеворковой (отцу - 89, матери - 87 лет), они не оставлены без помощи и внимания, сообщил сын Кеворковой журналист Василий Полонский. "Да, мы всем занимаемся", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Надежда Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик, участнику которого, Анзору Астемирову, посвящена статья Джемаля от 2010 года. В нем, по данным следствия, приняли участие по меньшей мере 250 боевиков. В результате погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских были ранены. В ходе боев в городе были убиты 95 боевиков, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

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Примечание:

"Правозащитники поспорили с властями об убийстве нальчанина силовиками", "ЕСПЧ назначил жителю Чечни компенсацию за ранение во время КТО", "Следком сообщил подробности перестрелки в Махачкале".

Автор: Наим Сулейманов источник: корреспондент "Кавказского узла"

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