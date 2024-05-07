Защита сочла неправомерным арест Кеворковой

07 мая 2024, 20:30

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Текст Орхана Джемаля, публикация которого стала поводом для обвинения журналистки Надежды Кеворковой в оправдании терроризма, ранее не был признан противозаконным. Доводы о том, что публикация в Telegram-канале Кеворковой была доступна широкой аудитории, не соответствуют действительности, подчеркнула адвокат. Защита будет обжаловать арест журналистки.

Как писал "Кавказский узел", журналистка Надежда Кеворкова во время допроса в Следственном комитете отказалась признать свою вину в оправдании терроризма. Басманный суд Москвы арестовал ее на два месяца, до 6 июля, по делу об оправдании ею терроризма. Поддержать журналистку Надежду Кеворкову в суд пришли ее родные и коллеги, несколько журналистов и правозащитников заявили о готовности поручиться за нее. Решение суда об аресте 65-летней журналистки собравшиеся встретили молчанием.

Во время заседания Басманного суда, который сегодня избрал меру пресечения журналистке Надежде Кеворковой, прокурор поддержал ходатайство следователя с просьбой поместить ее под стражу, так как Кеворкова имеет обширные связи, что позволит ей вне СИЗО "оказать давление на ход расследования", в том числе " уничтожить доказательства по делу".

Сама Надежда Кеворкова в ходе заседания проявляла спокойствие и кратко отвечала на вопросы судьи. Он заявила, что возражает против заключения под стражу. Защита журналистки также возражает против ареста и представила в суд ряд ходатайств.

Адвокат Альбина Павлова, которая вместе с Калоем Ахильгов является защитником по соглашению (сам Ахильгов не смог присутствовать на этом заседании) огласила ходатайства о личном поручительстве за Надежду Кеворкову со стороны ряда журналистов и общественных деятелей. Наряду с этим, защита предоставила характеризующие документы о личности Кеворковой, о том, что у нее на иждивении пожилые родители, что у нее был перелом и журналистка проходит лечение последствий травмы. Помимо этого, журналистка имеет недвижимость в Москве, где постоянно зарегистрирована и фактически проживает. Адвокат Павлова попросила отпустить подзащитную под домашний арест или под личное поручительство. Однако судья не вняла доводам адвоката и встала на сторону следствия и обвинения

После заседания адвокат Альбина Павлова заявила, что защита будет обжаловать меру пресечения.

Она сообщила, что присутствовала как адвокат на обыске. "В ходе обыска изъяли Макбук Надежды, старый планшет, другие гаджеты и несколько плакатов с митинга, сохранившиеся у неё. Из книг и документов в бумажном виде ничего не взяли", - сказала Павлова корреспонденту "Кавказского узла".

Говоря о публикации в Telegram-канале Надежды статьи Орхана Джемаля, адвокат отметила, что была проведена лингво-психологическая экспертиза именно поста Кеворковой. "Хотя ранее пост Орхана Джемаля не был признан экстремистским, но следствие провело экспертизу именно поста в Telegram-канале и его признали оправдывающим терроризм. Мы будем это оспаривать. Как и то, что пост Надежды был доступен широкой аудитории. Для того, чтобы блог был приравнен к СМИ, нужно,чтобы у него было более трех тысяч читателей, а у Кеворковой в момент публикации материала Джемаля было менее 1000 читателей ", - пояснила Павлова.

Надежда Кеворкова не признает вину ни по одному пункту, хотя не отрицает публикацию материалов на своих аккаунтах, уточнила адвокат.

Кеворкова обвинена в оправдании терроризма за публикации в ее телеграм-канале. Поводом стали репост текста от 2010 года журналиста Орхана Джемаля о нападении на Нальчик и публикация о движении "Талибан"*.

Как следует из публикации от 23 сентября 2018 года, Кеворкова полностью перепечатала текст Орхана Джемаля, от себя добавив лишь одну фразу. "Текст 2010 <года> Орхана Джемаля года на смерть Анзора Астемирова", - написала она.

13 октября 2005 года произошло вооруженное нападение на Нальчик. В результате нападения по меньшей мере 250 боевиков погибли 35 силовиков и 15 гражданских лиц, 129 силовиков и 66 гражданских лиц были ранены, говорится в справке "Кавказского узла" "Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года".

Надежда Кеворкова ранее критически оценивала действия силовиков на Северном Кавказе в целом и в Кабардино-Балкарии, в частности. Так, в ночь со 2 на 3 июля 2021 года силовики заявили, что провели контртеррористическую операцию в Нальчике и Баксане, в результате которой были объявлены убитыми пятеро предполагаемых боевиков. Кеворкова сообщила, что одним из убитых является осужденный ранее по делу о нападении на Нальчик в 2005 году Хасанби Хупсиргенов. По ее данным, все пятеро – Хасанби Хупсиргенов, Анзор Баразов, Арсен Мендохов, Мамаз Чихрадзе и Хасан Шогенов – перед спецоперацией были похищены, а вся спецоперация была инсценировкой.

Российский журналист и военный репортер Орхан Джемаль был убит в Центральной Африке 30 июля 2018 года во время съемок документального фильма о частной военной компании (ЧВК) "Вагнер". Следствие назвало причиной убийства ограбление. Коллеги Джемаля, в том числе Надежда Кеворкова, раскритиковали эту версию. В частности, по мнению Кеворковой, у следствия была установка "ничего не расследовать".

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