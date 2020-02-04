04 февраля 2020, 23:14

Амирхан Беков заподозрен в насилии на митинге в Магасе

Житель Ингушетии Амирхан Беков подозревается в применении насилия к силовикам на митинге в Магасе. Беков отказался от дачи показаний, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после обысков в селах Ингушетии и Северной Осетии по делу об участии в митинге в Магасе были задержаны по меньшей мере шесть человек, одного из них отпустили после допроса во Владикавказе. Задержанного Амирхана Бекова доставили в Нальчик.

Беков задержан и допрошен по делу об участии в митинге в Магасе, он подозревается в насилии в отношении представителя власти, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Хусен Гулиев.

"Бекову вменяют часть 2 статьи 318 УК РФ  о применении насилия в отношении представителя власти. Его задержали на 48 часов", - пояснил он. Отметим, санкции статьи предусматривают до десяти лет лишения свободы.

Адвокат предположил, что 5 февраля будет решаться вопрос об избрании ему меры пресечения.

По словам Гулиева, Бекова допросили в присутствии дежурного адвоката. "Когда его забрали, не сообщили, куда везут. Как только я узнал, что его вывезли в Нальчик, отправился туда. Не дождавшись меня, следователи допросили Бекова с участием дежурного адвоката. Он отказался от дачи показаний, сославшись на статью 51 Конституции РФ (никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников - прим. "Кавказского узла")", - рассказал адвокат. По словам Гулиева, он планирует встретиться с подзащитным и выяснить обстоятельства его участия в митинге.

Напомним, 26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что привело на следующее утро к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С начала апреля в республике прошли массовые аресты активистов. В конце декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым шести обвиняемым. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов. Активисты Муса Мальсагов, Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов были обвинены в создании экстремистского сообщества, которым правоохранители сочли общественное объединение "Ингушский комитет национального единства". Участие в экстремистском сообществе вменяют активистке Зарифе Саутиевой и еще нескольким активистам. 

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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