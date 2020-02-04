Родственник ингушского активиста освобожден после допроса

04 февраля 2020, 15:33

По меньшей мере шесть человек были задержаны сегодня в Ингушетии и Северной Осетии после обысков по делу об участии в митинге в Магасе. Один из них, Исраил Хамхоев, дядя ингушского активиста Зубейра Хамхоева, отпущен после допроса во Владикавказе, сообщил его адвокат.

Как писал "Кавказский узел", сегодня после обысков в селах Ингушетии и Северной Осетии были задержаны, по данным местных жителей, четыре человека - Амирхан Беков, Макшарип Батыгов, Магомед Барахоев и дядя ингушского активиста Зубейра Хамхоева.

Зубейра Хамхоева задержали 21 апреля 2019 года по обвинению в нападении на трех силовиков во время акции протеста в Магасе. 19 декабря 2019 года Железноводский горсуд продлил срок его ареста до 13 марта. Зубейр Хамхоев в суде не признал вину.

Сегодня были задержаны по меньшей мере шесть человек, которых правоохранители считают участниками митинга в Магасе, - Исраил Хамхоев, Амирхан Беков, Макшарип Батыгов, Магомед Барахоев, Гелани Котиков и Исрапил Нальгиев, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Магомед Аушев.

По его данным, также были допрошены родственники задержанных. "Тех, кого следствие считает участниками митинга, увезли в Нальчик. Если им изберут меру пресечения, они будут там находиться. Родственников подозреваемых по «митинговому делу» принудительно доставляли во Владикавказ и отпускали после допросов", – рассказал адвокат.

У Исраила Хамхоева, который приходится дядей Зубейру Хамхоеву, во время обыска силовики интересовались его братом, который, как считают правоохранители, тоже участвовал в митинге. "Родные говорят, что его на митинге не было. После обыска Исраила принудительно повезли в следственное управление СКР по Северной Осетии во Владикавказе. Я туда поехал, мне сказали, что его увезли в Нальчик. Но оказалось, что он все-таки был во Владикавказе", - рассказал Магомед Аушев.

По словам адвоката, он вызвал следователя и заявил, что без его участия Исраил Хамхоев не будет давать показания. "Я сказал, что у меня с ним заключено соглашение, и чтобы меня пропустили к нему. Мне обещали, что пропустят. Я прождал час, Исраил вышел и сказал, что его уже допросили. Причем он не владеет русским языком, там ему нашли какого-то переводчика. Читать он не умеет, но бумаги подписал. Что там написано, я не знаю. Один из вопросов был о том, знаком ли он с лидерами протеста", - рассказал юрист.

26 марта 2019 года жители Ингушетии самовольно продлили акцию протеста в Магасе, что на следующее утро привело к стычкам с силовиками при попытке разогнать митинг. С 12 по 27 декабря 2019 года суд в Железноводске вынес приговоры шести участникам митинга. По мнению адвоката Андрея Сабинина, эти судебные решения заложили основу для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Задержанный в Ингушетии Амирхан Беков доставлен в Нальчик, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» его адвокат Хусен Гулиев. "У 24-летнего Амирхана Бекова обыск был в доме в станице Нестеровская. Несколько десятков представителей силовых структур приехали, улицу оцепили. Также произведен обыск у его родителей в селе Галашки. Куда его увезли, никто не сказал. Потом мы уже узнали, что он доставлен в Нальчик", - сказал он.

О задержаниях ингушских активистов можно прочитать в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".