Ингушский активист Вышегуров приговорен к сроку в колонии-поселении

27 декабря 2019, 14:05

Суд приговорил активиста Мустафу Вышегурова к году и пяти месяцам колонии-поселения, признав его участником стычек с силовиками во время митинга в Магасе. Вышегуров признал вину, но указал, что суд не учел его раскаяния.

"Кавказский узел" информировал, что 12 сентября Нальчикский горсуд продлил срок содержания под стражей до 25 декабря 40-летнему уроженцу села Гамурзиево, фермеру Мустафе Вышегурову. 19 декабря Вышегуров заявил, что отказывает принимать пищу, протестуя против условий содержания в СИЗО Пятигорска и требования сбрить бороду. Суд продлил ему арест до 11 марта 2020 года.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике прошли массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. После первых судебных решений по ингушским активистам, вынесенным 12 и 13 декабря, адвокат Андрей Сабинин предположил, что теперь заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

На сегодняшнем заседании Железноводский горсуд рассмотрел дело Мустафы Вышегурова, обвиняемого по части 1статьи 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти). Подсудимого привели в зал суда с опозданием на 20 минут, за что судья раскритиковал конвой. В зал заседаний пустили только пятерых родственников, остальным предложили ждать в коридоре. Суд проходил в особом порядке, сообщил корреспондент «Кавказского узла» из зала суда. Судья удовлетворил просьбу корреспондента проводить фото- и видеосъемку во время процесса.

В своем выступлении гособвинитель огласил обвинительное заключение. По версии следствия, Мустафа Вышегуров утром 27 марта участвовал в столкновениях с представителями Росгвардии. По словам прокурора, подсудимый «бросил камень и попал в голову сотрудника Росгвардии, причинив ему боль, но не нанеся при этом серьёзных травм».

После оглашения обвинительного заключения, судья спросил подсудимого, считает ли он себя виновным, на что Мустафа Вышегуров ответил утвердительно. Зачитывая характеристику подсудимого, предоставленную начальником тюрьмы, судья сообщил, что Вышегуров привлекался к дисциплинарной ответственности, когда находился в СИЗО Нальчика, передал корреспондент «Кавказского узла».

На сегодняшнем заседании состоялись прения. Гособвинитель заявил, что подсудимый совершил преступление средней степени тяжести и предложил суду назначить наказание сроком в один год и три месяца в колонии общего режима. Защитник попросил суд учесть смягчающие обстоятельство и деятельное раскаяние Вышегурова и попросил назначить наказание без лишения свободы: оштрафовать подсудимого на 10 тысяч рублей. В последнем слове Мустафа Вышегуров заявил, что в его действиях на митинге в Магасе не было "политической вражды". После выступления всех участников процесса судья объявил перерыв и удалился в совещательную комнату. Конвой вывел подсудимого из зала заседаний, сообщил корреспондент «Кавказского узла».

Во время перерыва брат подсудимого высказал надежду на оправдательный приговор Вышегурову. "Надеемся, сегодня заберем Мустафу домой", - сказал корреспонденту «Кавказского узла» один из братьев подсудимого.

Судья огласил приговор в 12.30 мск: Вышегуров приговорен к одному году и пяти месяцам колонии-поселения. По словам осужденного, суд не учел его раскаяния и утверждение о том, что «он не испытывал политической вражды и не был подвержен влиянию организаторов несанкционированного митинга в Магасе».

"Я совершил (преступление) по собственным мотивам", - пояснил корреспонденту «Кавказского узла» Вышегуров.

Ранее Мустафа Вышегуров пожаловался на требование силовиков сбрить бороду, а также возмутился «ужасными» условиями содержания в пятигорском СИЗО: в камере холодно, постельное белье долго не выдавали, дали одно одеяло на двоих, а для уборки камеры не выдали ведро и веник. Вышегуров с утра 19 декабря объявил голодовку с употреблением воды, о чем он официально сообщил краевому омбудсмену, прокурору и начальнику СИЗО.

После заседания адвокат Вышегурова прояснил вопрос по поводу конфликтной ситуации, которая возникла у его подзащитного в начале пребывания в СИЗО Пятигорска. По словам защитника, Вышегуров объявил голодовку, но все закончилась компромиссом: он в тот же день голодовку прекратил и забрал все заявления, а руководство СИЗО перевело его из карантина в камеру общего режима.

Адвокат также отметил, что с учетом проведенного в СИЗО времени, Вышегуров выйдет на свободу в середине января, «так как день в СИЗО приравнивается к двум дням в колонии-поселении».

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".