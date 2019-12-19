Ингушский активист Вышегуров объявил голодовку в СИЗО

19 декабря 2019, 14:56

Участник мартовского митинга в Магасе Мустафа Вышегуров перестал с сегодняшнего дня принимать пищу, протестуя против условий содержания в СИЗО Пятигорска и требования сбрить бороду. Суд продлил ему арест до 11 марта.

"Кавказский узел" информировал, что 12 сентября Нальчикский горсуд продлил Мустафе Вышегурову срок содержания под стражей до 25 декабря.

По подсчетам "Кавказского узла", после стычек с силовиками на мартовском митинге в Магасе подверглись преследованиям 96 активистов, по меньшей мере 29 из них стали фигурантами уголовных дел. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес первые три приговора участникам митинга. Тот же суд рассматривает дело еще 12 активистов, включая Мустафу Вышегурова.

Вышегуров заявил о давлении на арестантов в СИЗО

Мустафа Вышегуров сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что сегодня объявил голодовку в знак протеста против требования сотрудников Пятигорского изолятора сбрить бороду. "Я человек религиозный, принципиально не сбриваю бороду. Мне не показали документ, где бы содержалось это требование. Со мной сидит еще человек - Адам Бадиев. Он тоже отказался брить бороду. Ему угрожали, что посадят на кичу (в карцер. - Прим. "Кавказского узла")", - рассказал Мустафа Вышегуров.

Он пожаловался и на условия в изоляторе в целом. "Нам сутки не давали белье в изоляторе. Не давали веник и ведро для уборки. В батареях нет тепла, холодно очень. Дали одно одеяло на двоих. Я сегодня объявил голодовку. Написал заявления в прокуратуру, [уполномоченному] по правам человека и начальнику изолятора. Буду голодать, пока нас не перестанут прессовать", - заявил арестант.

Сегодня ранее активист Зубейр Хамхоев также заявил корреспонденту "Кавказского узла", что в СИЗО ему угрожают карцером, требуя коротко остричь бороду. Он подчеркнул, что вместе с другими обвиняемыми по делу о митинге в Магасе потребовал от руководства СИЗО в Пятигорске предъявить документ, который обосновывает запрет на длинную бороду. 17 декабря о необоснованности требования сбрить бороду заявил содержащийся в том же СИЗО ингушский активист Тимур Озиев.

В июне Мустафа Вышегуров и Зубейр Хамхоев вместе с еще тремя задержанными отказались участвовать в следственных мероприятиях в Нальчике в знак протеста против долгого ожидания в раскалившемся на жаре автозаке. Как предположила адвокат Фатима Урусова, одним из протестовавших был и Тимур Озиев.

Суд продлил арест Вышегурова

На сегодняшнее заседание Железноводского городского суда на Ставрополье пришли 14 родственников и друзей 40-летнего Мустафы Вышегурова, в том числе его дяди, братья и племянники. Подсудимый - уроженец села Гамурзиево Назрановского района, безработный. Задержали его 2 мая, сообщил судья.

Гособвинитель попросил продлить срок содержания под стражей. В свою очередь, адвокат попросил отпустить Вышегурова под подписку о невыезде. Он указал, что его подзащитный признал вину в нападении на сотрудника Росгвардии без причинения тому серьезного вреда. Это не тяжкое преступление, а Вышегуров не намерен скрываться от суда и влиять на потерпевших, указал адвокат. Он добавил, что у Вышегурова пятеро малолетних детей. Подсудимый поддержал просьбу адвоката о смягчении меры пресечения. Однако судья продлил ему арест до 11 марта 2020 года. Следующее заседание назначено на 27 декабря. Поскольку Вышегуров признал свою вину, дело будет рассматриваться в особом порядке, без исследования доказательств.

Отметим, что по части 1 статьи 318 УК России (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья) Вышегурову грозит до пяти лет лишения свободы.

По состоянию на 14.56 мск 19 декабря на сайте управления ФСИН по Ставропольскому краю нет информации об объявлении Вышегуровым голодовки. Комментариями ведомства и руководства СИЗО в Пятигорске относительно условий содержания арестантов и требования стричь бороду "Кавказский узел" не располагает.

Информация о задержаниях активистов собирается в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".