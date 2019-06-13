Сотрудник полиции. Фото: Максим Тишин / Югополис

13 июня 2019, 22:53

Арестованные ингушские активисты сорвали следственные действия

Пятеро участников ингушского протестного движения отказались участвовать в следственных мероприятиях в Нальчике в знак протеста против долгого ожидания в раскалившемся на жаре автозаке, сообщила адвокат Фатима Урусова.

По ее словам, сегодня арестованных активистов уже не в первый раз привезли в автозаке из СИЗО-1 Нальчика в центр "Э" для проведения следственных мероприятий. "Находятся эти учреждения территориально недалеко друг от друга, на дорогу уходит не больше 20 минут. В автозаке, который прибывает к Центру "Э" к 11 часам, как правило, находится пять человек. На следственные действия вызывают по одному-два человека. И не факт, что следователи готовы к работе с арестованными именно в строго назначенное время. Когда-то задерживается конвой, когда-то адвокаты. Дело в том, что 50 прикомандированным следователям выделен один этаж здания Центра, и для того, чтобы проводить следственные действия с фигурантами уголовного дела по протестному движению, не хватает кабинетов. Поэтому на следственные мероприятия наших подзащитных вызывают, когда находится свободный кабинет. Обычно следственные действия заканчиваются к 17 часам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомеда Хамхоева Фатима Урусова.

Адвокат отметила, что в ожидании своей очереди арестованные томятся в раскаленном автозаке. "В железном автозаке воздух [в жаркий день] прогревается до состояния раскаленной духовки. К тому же, арестованным не дают воду, они не получают сухой паек. Иногда выручают конвоиры - передают ребятам воду", - отметила Урусова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике было до +29 градусов тепла. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Сегодня арестованные потребовали для себя нормальных условий, сообщила Фатима Урусова. "После долгого ожидания, пока следователи искали свободное помещение, терпению наших подзащитных пришел конец: они отказались участвовать в следственных мероприятиях до тех пор, пока не будут созданы нормальные человеческие условия для тех, кого привозят на следственные мероприятия и кому по полдня приходится сидеть в раскаленном автозаке", - пояснила она.

В результате следствие пообещало предоставлять сухой паек тем, кто отправляется на следственные мероприятия в центр "Э", добавила Урусова.

По словам Урусовой, в автозаке сегодня находились, помимо ее подзащитного Магомеда Хамхоева, Мустафа Вышегуров, Ризван Оздоев, Амир Осканов. Пятым, скорее всего, был Тимур Озиев, предположила адвокат.

Скриншот сообщения о протесте арестованных ингушских активистов в Нальчике 13 июня 2019 года, https://www.facebook.com/fortangaORG/photos/a.179391549646308/321239405461521/?type=3&theaterПри этом адвокат Магомед Абубакаров, также представляющий интересы арестованных по делу о мартовском митинге в Магасе, сообщил, что в автозаке было шесть активистов, говорится в сегодняшней публикации в группе "ФортангаORG" в соцсети Facebook. Имена находившихся в автозаке в публикации не уточняются.

По словам адвоката, защита намерена 14 июня направить жалобу в правоохранительные органы. "До сих они (арестованные. - Прим. "Кавказского узла") говорили, [что] мол, мы подождем, ничего страшного. Но погода все жарче и жарче, и исходя из этого наши подзащитные устроили небольшую протестную акцию и отказались выходить из автозаков. И, по моему мнению, абсолютно обоснованно", - приводятся слова Абубакарова в публикации.

Содержание арестованных в автозаке при сильной жаре является пыткой, считает адвокат Вера Гончарова. "Такое бесчеловечное отношение, когда человеку не дают воду и питание, когда у него нет возможности сходить в туалет - это нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: «никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»", - сказала Гончарова корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Следственного управления Следкома по Кабардино-Балкарии по состоянию на 21:20 мск 13 июня нет информации о сегодняшнем инциденте в Нальчике.

Напомним, что 26 марта протестующие без разрешения властей продлили митинг на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Протестующие сообщили о закрытии помогавшего им кафе в Магасе", "Протестующие в Магасе нашли поддержку среди пользователей Instagram", "Оппозиция оценила в тысячу человек число оставшихся ночевать на площади в Магасе".

Автор: Татьяна Гантимурова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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