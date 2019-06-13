Арестованные ингушские активисты сорвали следственные действия

13 июня 2019, 22:53

Пятеро участников ингушского протестного движения отказались участвовать в следственных мероприятиях в Нальчике в знак протеста против долгого ожидания в раскалившемся на жаре автозаке, сообщила адвокат Фатима Урусова.

По ее словам, сегодня арестованных активистов уже не в первый раз привезли в автозаке из СИЗО-1 Нальчика в центр "Э" для проведения следственных мероприятий. "Находятся эти учреждения территориально недалеко друг от друга, на дорогу уходит не больше 20 минут. В автозаке, который прибывает к Центру "Э" к 11 часам, как правило, находится пять человек. На следственные действия вызывают по одному-два человека. И не факт, что следователи готовы к работе с арестованными именно в строго назначенное время. Когда-то задерживается конвой, когда-то адвокаты. Дело в том, что 50 прикомандированным следователям выделен один этаж здания Центра, и для того, чтобы проводить следственные действия с фигурантами уголовного дела по протестному движению, не хватает кабинетов. Поэтому на следственные мероприятия наших подзащитных вызывают, когда находится свободный кабинет. Обычно следственные действия заканчиваются к 17 часам", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Магомеда Хамхоева Фатима Урусова.

Адвокат отметила, что в ожидании своей очереди арестованные томятся в раскаленном автозаке. "В железном автозаке воздух [в жаркий день] прогревается до состояния раскаленной духовки. К тому же, арестованным не дают воду, они не получают сухой паек. Иногда выручают конвоиры - передают ребятам воду", - отметила Урусова.

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня днем в Нальчике было до +29 градусов тепла. Погодный сервис – это партнерский проект "Кавказского узла" и Гидрометцентра России. На сервисе можно корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Сервис доступен и в легкой версии.

Сегодня арестованные потребовали для себя нормальных условий, сообщила Фатима Урусова. "После долгого ожидания, пока следователи искали свободное помещение, терпению наших подзащитных пришел конец: они отказались участвовать в следственных мероприятиях до тех пор, пока не будут созданы нормальные человеческие условия для тех, кого привозят на следственные мероприятия и кому по полдня приходится сидеть в раскаленном автозаке", - пояснила она.

В результате следствие пообещало предоставлять сухой паек тем, кто отправляется на следственные мероприятия в центр "Э", добавила Урусова.

По словам Урусовой, в автозаке сегодня находились, помимо ее подзащитного Магомеда Хамхоева, Мустафа Вышегуров, Ризван Оздоев, Амир Осканов. Пятым, скорее всего, был Тимур Озиев, предположила адвокат.

При этом адвокат Магомед Абубакаров, также представляющий интересы арестованных по делу о мартовском митинге в Магасе, сообщил, что в автозаке было шесть активистов, говорится в сегодняшней публикации в группе "ФортангаORG" в соцсети Facebook. Имена находившихся в автозаке в публикации не уточняются.

По словам адвоката, защита намерена 14 июня направить жалобу в правоохранительные органы. "До сих они (арестованные. - Прим. "Кавказского узла") говорили, [что] мол, мы подождем, ничего страшного. Но погода все жарче и жарче, и исходя из этого наши подзащитные устроили небольшую протестную акцию и отказались выходить из автозаков. И, по моему мнению, абсолютно обоснованно", - приводятся слова Абубакарова в публикации.

Содержание арестованных в автозаке при сильной жаре является пыткой, считает адвокат Вера Гончарова. "Такое бесчеловечное отношение, когда человеку не дают воду и питание, когда у него нет возможности сходить в туалет - это нарушение статьи 3 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод: «никто не должен подвергаться ни пыткам, ни бесчеловечному или унижающему достоинство обращению или наказанию»", - сказала Гончарова корреспонденту "Кавказского узла".

На сайте Следственного управления Следкома по Кабардино-Балкарии по состоянию на 21:20 мск 13 июня нет информации о сегодняшнем инциденте в Нальчике.

Напомним, что 26 марта протестующие без разрешения властей продлили митинг на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. По данным Следственного комитета, травмы в ходе столкновений получили десять сотрудников правоохранительных органов. 2 апреля начались массовые задержания активистов. К 11 апреля число задержанных достигло 40. Информацию о последующих задержаниях "Кавказский узел" публикует в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".