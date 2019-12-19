Продлен арест ингушского активиста Зубейра Хамхоева

19 декабря 2019, 12:32

Суд на Ставрополье оставил сегодня участника мартовского митинга в Магасе Зубейра Хамхоева под арестом до 13 марта. Активист пожаловался, что в СИЗО угрожают карцером, требуя коротко остричь бороду.

Как сообщал "Кавказский узел", 31 октября суд в Нальчике продлил арест Зубейру Хамхоеву до 25 декабря. Суд согласился с ходатайством следствия, проигнорировав заявления Хамхоева о том, что он и его товарищи не могут скрыться от следствия, поскольку не имеют загранпаспортов. Кроме того, Хамхоев указал, что давление на свидетелей исключено, поскольку они засекречены.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, в том числе Зубейра Хамхоева.

Сегодня на заседание Железноводского городского суда по делу уроженца села Экажево, студента Зубейра Хамхоева пришли его старший брат и шестеро друзей. Когда Хамхоева привели в зал суда, друзья поздравили его с днем рождения - сегодня активисту исполнилось 23 года.

Гособвинитель предложил продлить Хамхоеву срок ареста, так как "нет достаточных оснований для смягчения меры". В свою очередь, адвокат Мухтар Мишаев зачитал положительные характеристики на своего подзащитного. По словам адвоката, Хамхоев живет с родителями, учится на втором курсе строительного факультета Северо-Кавказского федерального университета, занимается спортом, не женат. Мишаев отметил, что родители готовы взять Зубейра на поруки, и предложил смягчить меру пресечения. Судья напомнил Хамхоеву, что день в изоляторе приравнен к двум дням реального срока, но подсудимый поддержал просьбу адвоката.

В итоге судья решил продлить срок ареста на три месяца, начиная с даты поступления дела в суд, то есть с 13 декабря. Следующее заседание суда назначено на 26 декабря.

Рассмотрение дел ингушских активистов в Железноводском горсуде одобрено Верховным судом России. Адвокат Андрей Сабинин считает, что это решение Верховного суда России принято, чтобы лишить подсудимых поддержки, которой они пользуются в Ингушетии, а это, в свою очередь, может "повлиять на вердикт суда".

Условия содержания в изоляторах Нальчика и Пятигорска нормальные, сказал Зубейр Хамхоев корреспонденту "Кавказского узла". Однако он пожаловался на требование руководства изолятора коротко остричь бороду и волосы на голове. "Пугают кичей (карцером. - Прим. "Кавказского узла"). На нашу просьбу показать документ, в котором есть эти требования, нам ничего не ответили", - отметил Хамхоев.

Ранее на требование руководства СИЗО в Пятигорске остричь бороду пожаловался другой ингушский активист, Тимур Озиев. Он также указывал на то, что документа, который обосновывает это требование, сотрудники учреждения не показали.

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".