Процесс по делу трех ингушских активистов перенесен в Железноводск

05 ноября 2019, 23:14

Верховный суд России удовлетворил требование Генпрокуратуры России и перенес рассмотрение дела Тимура Озиева, Резвана Оздоева и Ахмеда Нальгиева из Ингушетии в Ставропольский край. Адвокат заявил о нарушении конституционных прав обвиняемых.

Как писал "Кавказский узел", Верховный суд России принял к рассмотрению ходатайство Генпрокуратуры, которая настаивает, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось не в Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал 1 ноября адвокат Калой Ахильгов.

26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах СКФО, там же проходят суды, регулярно продляющие им срок содержания под стражей.

Судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда России на сегодняшнем заседании удовлетворила заявление об изменении территориальной подсудности дела трех ингушских активистов – Тимура Озиева, Резвана Оздоева и Ахмеда Нальгиева, говорится в карточках дел, размещенных на сайте суда. Все трое обвиняются по части 1 статьи 318 (применение насилия в отношении представителя власти), максимальная санкция которой предусматривает пять лет тюрьмы.

Текстов судебных решений, по состоянию на 22.30 мск сегодня, на сайте суда нет. На завтра, 6 ноября, на 11.00 мск назначено заседание об изменении территориальной подсудности еще одного ингушского активиста – Зубейра Хамхоева, обвиняемого по той же статье, говорится в карточке дела.

31 октября Нальчикский городской суд отказался удовлетворить апелляции Зубейра Хамхоева, Тимура Озиева и Ахмеда Нальгиева, оставив в силе решение о продлении им ареста до 25 декабря. 12 сентября Нальчикский горсуд по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 25 декабря, пятерым жителям Ингушетии, в том числе – Резвану (в некоторых источниках упоминается как Ризван) Оздоеву.

В исковом заявлении, поданном в суд заместителем генпрокурора России, утверждалось, что между тремя обвиняемыми – Тимуром Озиевым, Резваном Оздоевым и Ахмедом Нальгиевым – и представителями судебной системы Ингушетии, возможно, имеются родственные связи, и это может повлиять на объективность ингушских судей, рассказал адвокат Калой Ахильгов, представляющий интересы обвиняемых в Верховном суде России. По словам адвоката, представитель Генпрокуратуры также сослался на справку из материалов уголовного дела, согласно которой рассмотрение дел в Ингушетии может вызвать массовые протестные акции. В связи с этим прокуратура попросила суд перенести процесс из Магаса в другой регион Северо-Кавказского федерального округа, отметил Ахильгов.

Сторона защиты указала в суде, что "закон не предусматривает изменения подсудности при существующих в деле условиях". "Согласно статье 47 Конституции России, "никто не может быть лишен права на рассмотрение его дела в том суде и тем судьей, к подсудности которых оно отнесено законом". В то же время статья 56 Конституции России допускает в экстраординарных случаях нарушение неких конституционных прав, однако право на судебную защиту не может быть нарушено даже при введении чрезвычайного положения. Также, согласно статье 32 УПК "Территориальная подсудность уголовного дела", дело по существу рассматривается там, где совершено преступление", – пояснил корреспонденту "Кавказского узла" Ахильгов.

По его словам, Уголовно-процессуальный кодекс России предусматривает изменение подсудности после иска прокурора, "но только если речь идет о военных преступлениях". "По делам (указанных выше активистов) такого права (как обращение к суду для изменения подсудности. – Прим. "Кавказского узла") у прокурора нет... Это делается по-другому: когда дело попадает в суд, одна из сторон – либо по ходатайству прокурора, либо по инициативе судьи – может выступить с инициативой об изменении подсудности и передать дело в суд высшей инстанции. То есть когда материалы дела поступили в Магасский райсуд, именно там прокурор должен был заявить о желании изменить подсудность, и Магасский райсуд должен был передать дело в Верховный суд Ингушетии. И уже там должны были решать вопрос о (территориальной) подсудности", – уточнил адвокат.

По словам Ахильгова, дело трех вышеуказанных ингушских активистов рассматривается в особом порядке, так как они признали свою вину. "То есть по нему, кроме как обвинительного приговора, быть не может. Но даже при этом зампрокурора считает, что на решение могут повлиять некие родственные связи", – рассказал Ахильгов.

Ахильгов уточнил, что суд встал на сторону прокуратуры и направил дело на рассмотрение в Железноводский городской суд Ставрополья. "На обжалование у нас есть 10 суток. Решения пока на руках у нас нет, но надеемся получить его завтра (6 ноября). Решение будет обжаловано в апелляционном составе Верховного суда России. В случае неблагоприятного для нас исхода обратимся к председателю или зампредседателя Верховного суда России. Затем уже пойдем в Европейский суд", – сообщил Ахильгов.

Адвокат объяснил выбор суда о территориальной подсудности дела

Адвокат Андрей Сабинин считает, что сегодняшнее решение Верховного суда России принято, чтобы лишить подсудимых поддержки, которой они пользуются в Ингушетии, а это, в свою очередь, может "повлиять на вердикт суда".

Кроме того, как считает Сабинин, Железноводский горсуд был выбран в связи с тем, что он близок к месту предварительного расследования по делам ингушских активистов – к Ессентукам. "(Железноводск) находится в 20 км от Ессентуков… Суды будут выбирать в округе. Адвокаты будут вызывать следователей, и чтобы им долго не ехать, выбрана данная местность… Этого решения (об изменении территориальной подсудности) можно было бы ожидать еще месяц назад", – рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Сабинин.

На сайтах Генпрокуратуры России нет информации о сегодняшнем решении Верховного суда России по делу трех ингушских активистов, по состоянию на 22.30 мск сегодня. На сайте Железноводского горсуда на 22.30 мкс сегодня также нет сведений о переносе процесса по вышеуказанному делу.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".