Прокуратура потребовала судить активистов за пределами Ингушетии

01 ноября 2019, 19:06

Верховный суд России принял к рассмотрению ходатайство Генпрокуратуры, которая настаивает, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось не в Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал сегодня адвокат Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители республики без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками. По подсчетам "Кавказского узла", после массовых мартовских протестов в Ингушетии преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Все арестованные находятся в соседних с Ингушетией регионах СКФО, там же проходят суды, регулярно продляющие им срок содержания под стражей.

Ходатайство заместителя генпрокурора России об изменении подсудности ингушского дела по митингам будет рассмотрено Верховным судом России 5-6 ноября, сообщил адвокат Калой Ахильгов. "То есть замгенпрокурора считает, что суды Ингушетии неспособны рассмотреть это дело", - написал он сегодня на своей странице в Twitter.

Калой Ахильгов - юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова, он представляет интересы арестованных после мартовского митинга активистов.

К 18.50 мск 1 ноября на сайте Генпрокуратуры России не появилось информации об этом ходатайстве, а на сайте Верховного суда России - данных о дате его рассмотрения.

Напомним, что в июле адвокаты лидеров протестного движения Ахмета Барахоева, Мусы Мальсагова, Малсага Ужахова и Бараха Чемурзиева обратились в суд с жалобой на то, что силовики вывезли активистов из Ингушетии. "Мы считаем, что они незаконно содержатся в СИЗО Нальчика и Владикавказа, в то время как местом расследуемых событий является Ингушетия, а Нальчик и Владикавказ вообще никак не связаны с расследованием дела. Эти нарушения ущемляют конституционные права наших подзащитных", - пояснил "Кавказскому узлу" адвокат Вадим Клювгант.

Адвокат Малсага Ужахова Джабраил Куриев ранее отмечал, что арест за пределами Ингушетии негативно сказывается на состоянии его подзащитного, поскольку родственникам сложно помогать ему. Ахмеда Барахоева к началу августа переводили из СИЗО одного региона в другой пять раз, посетовала его сестра Лейла Барахоева.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".