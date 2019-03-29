Сотрудник силовых структур возле военной техники. Магас. Октябрь 2018 г. Фото: REUTERS/Maxim Shemetov

29 марта 2019, 17:08

Адвокат Ахильгов заявил об увольнении 19 полицейских после митинга в Ингушетии

Расформирован батальон патрульно-постовой службы, который 26 марта отказался разгонять протестующих в Магасе, заявил сегодня юрист и бывший пресс-секретарь главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова Калой Ахильгов.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии, требующие отставки Юнус-Бека Евкурова, без разрешения властей продлили на площади в Магасе акцию протеста, организованную движением "Опора Ингушетии". Это привело к стычкам с силовиками. Протестующие покинули площадь 27 марта после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись. Позднее сотни человек на несколько часов перекрыли трассу "Кавказ" на въезде в Назрань, разблокировав ее лишь после уговоров лидеров протеста.

За ночь и утро силовики трижды пытались разогнать митингующих, рассказал правозащитник и участник протестов Магомед Муцольгов. Во время столкновений протестующие бросали в правоохранителей бутылки, палки, стулья и металлические ограждения, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей.

В Ингушетии расформирован батальон патрульно-постовой службы полиции, сотрудники которого встали на защиту участников митингов в Магасе, заявил юрист Калой Ахильгов, отметив, что об этом ему сообщили сами полицейские.

По словам Ахильгова, 19 человек уволили "по утрате доверия", передает "Дождь".

"Все произошло из-за истории, когда они не выполнили приказ по разгону митингующих. Жертв среди митингующих не было благодаря этому полку, который не дал большому количеству росгвардейцев пройти на территорию, где находились митингующие", - цитирует Ахильгова "МБХ медиа".

Подтверждением информации, озвученной Калоем Ахильговым, "Кавказский узел" пока не располагает.

По данным на 17.00 мск 29 марта, на сайте МВД Ингушетии нет комментариев по поводу данных о расформировании батальона. При этом сегодня МВД Ингушетии разместило опровержение информации о рапорте сотрудника ОМВД России по Назрановскому району от 27 марта, в котором он отказывался встретить и разместить прикомандированных сотрудников.

"Размещенная в сети Интернет информация об отказе сотрудника полиции выполнять указание вышестоящего руководства в форме рапорта от 27 марта 2019 года, не соответствует действительности и носит фейковый характер", - говорится в сообщении, к которому приложено фото рапорта.

Отметим, что опрошенные "Кавказским узлом" аналитики объяснили столкновения на митинге в Магасе просчетом организаторов. При этом, по их мнению, новые столкновения невыгодны обеим сторонам.

Примечание:

"Совет тейпов Ингушетии дистанцировался от акции на въезде в Назрань", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом".

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