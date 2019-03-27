Активисты разблокировали въезд в Назрань

27 марта 2019, 18:30

Участники протеста на трассе у въезда в Назрань начали расходиться после призывов сопредседателя Конгресса ингушского народа Ахмета Погорова собраться в мечети.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Магасе собрались сегодня на въезде в Назрань, заблокировав федеральную трассу "Кавказ" около "Экажевского круга". Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров призвали собравшихся разойтись. Однако протестующие воздвигли импровизированные баррикады, перекрыв движение. Лишь некоторые из них поддались уговорам лидеров протеста и покинули место акции, остальные по-прежнему не пропускают машины на въезде в Назрань.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело сегодня к стычкам с силовиками. После того, как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, лидеры протеста убедили своих сторонников покинуть площадь.

Протестующие начали расходиться, баррикады убрали. Движение по федеральной трассе было восстановлено на 17.42 мск, передал корреспондент «Кавказского узла» с места событий.

За полчаса до этого к акции протеста подъехала машина с силовиками. Один из находившихся в машине сотрудников призвал собравшихся освободить проезжую часть и разойтись, заявив, что они нарушают федеральный закон №54. В ответ на это раздались свист и крики. В это время на месте акции продолжал свое выступление Ахмет Погоров, передал корреспондент «Кавказского узла» в 17.23 мск.

Погоров попросил собравшихся разойтись и собраться в центральной мечети Назрани. Он предложил делегировать 10 человек для визита в парламент республики и сам вызвался стать одним из делегатов.

«Судимость для вас будет бичом, не сможете на работу устроиться», - заявил Ахмет Погоров, призывая в очередной раз протестующих разойтись.

Власти отреагируют на митинг преследованиями активистов, убеждены лидеры протестов. "И задержания, и штрафы впереди", - в частности, заявил корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета тейпов Малсаг Ужахов.

МВД Ингушетии сегодня напомнило правила организации и проведения публичных мероприятий. На своем сайте ведомство опубликовало выдержки из закона № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», напомнив, в частности, что организовывать публичное мероприятие следует с уведомления в письменной форме органов власти в срок не ранее 15 и не позднее 10 дней до дня проведения публичного мероприятия, а также напомнило о гражданско-правовой ответственности за вред, причиненный участниками публичного мероприятия.