Участники протеста не вняли призыву разблокировать дорогу в Назрань

27 марта 2019, 17:23

Лишь некоторые из участников акции поддались уговорам лидеров протеста и покинули место акции. Остальные по-прежнему не пропускают машины на въезде в Назрань.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга в Магасе собрались сегодня на въезде в Назрань, заблокировав федеральную трассу "Кавказ" около "Экажевского круга". Сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и сопредседатель Конгресса ингушского народа Ахмет Погоров призвали собравшихся разойтись. Однако протестующие, среди которых в основном молодые люди, воздвигли импровизированные баррикады, перекрыв движение.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело сегодня к стычкам с силовиками. После того, как власти пообещали разрешить новый митинг через пять дней, лидеры протеста убедили своих сторонников покинуть площадь.

Некоторые из собравшихся около "Экажевского круга" покинули место акции после того, как к этому призвал, в частности, председатель совета тейпов Малсаг Ужахов. Однако остальные решили оставаться на трассе.

Один из водителей большегрузов попытался проехать через заблокированный участок дороги, но протестующие не пропустили его, и водитель был вынужден отказаться от своего намерения, передал в 16.29 мск с места событий корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".