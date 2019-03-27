Организаторы протеста в Ингушетии сочли неизбежным преследование активистов

27 марта 2019, 18:12

Никто из организаторов и участников массовой акции протеста в Магасе не задержан, но власти отреагируют на митинг преследованиями активистов, убеждены лидеры протестов. Требование отставки Юнус-Бека Евкурова стало самым популярным у протестующих, рассказали они.

Как писал "Кавказский узел", силовики сегодня ночью и утром трижды предпринимали попытки разогнать протестующих, но всякий раз отступали под натиском толпы, следует из опубликованных очевидцами видеозаписей. Когда власти пообещали разрешить новый митинг, активисты покинули площадь, однако позднее сотни человек собрались на въезде в Назрань, заблокировав трассу "Кавказ".

Митинг против закона о референдуме, организованный общественным движением "Опора Ингушетии", вылился 26 марта в акцию с требованием отставки главы республики. Законопроект о референдуме депутаты Народного собрания успели принять в первом чтении, но Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, а перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, заявил ранее Руслан Муцольгов.

Активистов пока не задерживают в связи с новой акцией протеста и протоколы об административных правонарушениях пока не составляют, но это временно, считает руководитель реготделения партии «Яблоко» Руслан Муцольгов. "Полагаю, они будут", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Аналогичное мнение высказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель совета тейпов Малсаг Ужахов. "И задержания, и штрафы впереди. В этот раз не удалось избежать столкновения. В этот раз силовики были настроены очень жестко. С нами говорили в ультимативной форме. Они в любом случае хотели решить вопрос силовым методом", - сказал Малсаг Ужахов.

Предположение о том, что власти скоро начнут задержания участников акции, высказал корреспонденту "Кавказского узла" и председатель движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев. Он пояснил, что решение покинуть площадь было связано с готовностью силовиков использовать тяжелую технику.

"Мы хотели продлить акцию до очередного заседания парламента, чтобы оказать давление на депутатов в рамках закона. Мы вчера подали уведомление о продлении, но получили отказ. Мы остались на площади в надежде, что сегодня дадут разрешение. И когда нас на площади осталось 150 человек, силовики решили разогнать. После двух неудачных попыток они хотели использовать тяжелую технику, и тогда мы пошли на переговоры", - рассказал Чемурзиев.

Правительство Ингушетии считает бессрочное проведение митинга административным правонарушением "в связи с неисполнением организаторами взятых на себя обязательств", заявил 27 марта представитель кабмина после решения протестующих продлить митинг по истечении разрешенного срока.

Оппозиционеры объяснили требование отставки Евкурова

Глава Ингушетии отложил принятие закона о референдуме из тактических соображений, предположил Руслан Муцольгов. "Евкуров не пошел навстречу нам. Он под давлением общественности отступил не для того, чтобы удовлетворить требование народа, а чтобы подготовить своих общественников, которые могли бы лоббировать принятие закона о референдуме. Именно поэтому он пошел на упреждение и снял вопрос, который был основным для протестующих", - сказал представитель "Яблока".

Попытка принять закон о референдуме стала поводом требовать отставки Евкурова, пояснил Муцольгов. "Нельзя разделять попытку принятия этого закона и требование отставки главы республики. Это взаимосвязанные вещи. И то, и другое фактически послужило основанием для проведения митинга. Сейчас главное требование – это отставка главы и отмена соглашения о передаче территорий", - подчеркнул он.

Юнус-Бек Евкуров снял важный для протестующих вопрос референдума после заявлений о планах провести митинг, согласен Барах Чемурзиев. "Евкуров пошел на это после того, как узнал, что будет митинг. Но нам уже разрешили митинг, и мы решили не менять планы после отзыва законопроекта. У нас было несколько требований: принятие закона о референдума под контролем общественности, введение смешанной системы муниципальных и парламентских выборов, введение прямых выборов главы субъекта. Но люди призвали добавить также требование отставки Евкурова. В итоге это требование стало самым популярным", - рассказал Чемурзиев.

Требование отставки Евкурова появилось уже после начала акции, подтвердил Малсаг Ужахов. "Требования изменились в связи с тем, что на митинге мы пришли к выводу, что к нему нет никакого доверия, и решения многих проблем можно достичь отставкой главы", - пояснил активист.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также на "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). С анализом новой линии чечено-ингушской границы картографами можно ознакомиться в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов".