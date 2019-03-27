Власти Ингушетии пригрозили активистам административными делами

27 марта 2019, 00:06

Бессрочное проведение митинга в Магасе является административным правонарушением, заявил представитель правительства Ингушетии. Он указал, что участники акции в Магасе заняли проезжую часть, а не только площадь, на которой им разрешили собраться.

Как информировал "Кавказский узел", участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", 26 марта выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Митинг был согласован только на один день, но часть протестующих, около двух тысяч человек, остались на площади, чтобы продолжить акцию с утра 27 марта. Они не разбили палатки и не разводят костры, согреваясь лишь теплыми вещами.

Правительство Ингушетии считает бессрочное проведение митинга недопустимым, заявил представитель Кабмина. "Его проведение по настоящее время является административным правонарушением в связи с неисполнением организаторами взятых на себя обязательств", - сказал он.

По его словам, еще одним нарушением является то, что участники митинга заняли большую территорию, чем было заявлено, и вышли на проезжую часть. "Таким образом, организаторы митинга, заявляя в качестве тем для обсуждения вопросы соблюдения прав и свобод граждан, сами никоим образом не могут послужить примером образцового исполнения требований законодательства", - подчеркнул представитель правительства.

Чтобы снизить напряжение, власти создали контактную группу, куда входят представители правительства, парламента и администрации главы республики, но протестующие не идут на диалог, посетовал чиновник. "Организаторы митинга в Магасе категорично отказались от любого сотрудничества с властями", - процитировала 26 марта слова представителя правительства интернет-газета "Ингушетия". На сайте правительства Ингушетии по состоянию на 00:05 мск 27 марта не появилось комментариев относительно нежелания протестующих разойтись.

Оставшиеся на площади люди, совершив молитвы, собираются ночевать, силовики их не разгоняют, передал корреспондент "Кавказского узла".

Вместе с митингующими на площади в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который рассказывает об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). С анализом новой линии чечено-ингушской границы картографами можно ознакомиться в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".