Силовики заблокировали въезды на площадь в Магасе

27 марта 2019, 10:40

Митинг в столице Ингушетии прекращен после того, как лидеры протеста призвали митингующих разойтись, опасаясь "кровопролития" в новых стычках с силовиками, рассказал активист Исмаил Нальгиев. Сотрудники силовых структур оцепили опустевшую площадь.

Как писал "Кавказский узел", жители Ингушетии прекратили акцию протеста на площади в Магасе после того, как власти пообещали разрешить провести через пять дней новый митинг.

Вчера, 26 марта, митинг против закона о референдуме вылился в акцию с требованием отставки главы Ингушетии Юнус-Бека Евкурова. Митинг был согласован лишь на один день, но часть протестующих осталась на площади до утра. За ночь и утро силовики трижды пытались разогнать участников митинга, рассказал правозащитник Магомед Муцольгов, который вместе с митингующими находился на площади и рассказывает об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

Митингующие покинули площадь после того, как их призвали к этому сопредседатель Совета тейпов Ахмед Барахоев и другие лидеры протеста, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из активистов, руководитель общественной организации "Выборы Ингушетии" Исмаил Нальгиев.

Свой призыв активисты объяснили желанием не допустить "кровопролития", так как митингующие активно сопротивлялись попыткам силовиков разогнать их, пояснил Нальгиев.

По его словам, к утру на площади остались примерно 200 человек, и около 04.20 мск силовики предприняли первую попытку разгона митинга, которая закончилась потасовкой. После утреннего намаза, около 07.00 мск произошла вторая стычка между протестующими и силовиками, рассказал активист.

По данным на 10.00 мск, протестующих на площади не осталось. Силовики оцепили площадь и заблокировали ближайшие улицы, передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".