Столкновение сотрудников Росгвардии и митингующих в Магасе 27 марта 2019 года. Кадр видео Зарифы Саутиевой "Как Росгвардию мяли в Магасе"

27 марта 2019, 09:26

Митингующие покинули площадь в Магасе

Жители Ингушетии прекратили акцию протеста после обещания властей разрешить провести через пять дней новый митинг.

Как писал "Кавказский узел", сегодня утром силовики предприняли две попытки разогнать митингующих на площади в Магасе, рассказал правозащитник Магомед Муцольгов.

Вчера, 26 марта, митинг против закона о референдуме вылился в акцию с требованием отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Митинг был согласован на один день, но часть протестующих осталась на площади до утра. Вместе с митингующими на площади в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который рассказывает об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

Митингующие решили разойтись после обещания властей разрешить новую акцию через пять дней, сообщил в своем блоге Магомед Муцольгов.

"Власть сообщила митингующим, что согласует новую акцию, которую можно будет провести на этом же месте через пять дней. Большая часть митингующих выстроились колонной и направляются в сторону федеральной трассы. Люди идут домой и готовы вернуться после того, как начнется очередная акция протеста, согласовать которую обещали власти", - написал он.

По его данным, большинство людей уже разошлись, остальные наводят на площади порядок – убирают мебель и мусор.

За ночь и утро было предпринято три попытки разгона митингующих, уточнил правозащитник. "Силовики все еще продолжают стоять в оцеплении", - сообщил в 08.51 мск Муцольгов.

О том, что митинг закончился, написала на своей странице в Facebook и журналистка Изабелла Евлоева. "Митингующие согласились покинуть площадь, но с условием, что им дадут разрешение и они снова выйдут на митинг... Уведомление будет готово через пять дней", - написала она.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Пикетчица в Петербурге потребовала отставки главы Ингушетии", "Силовики запретили протестующим в Магасе поставить палатки", "Протестующие отказались уйти с площади в Магасе".

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