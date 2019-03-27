Силовики попытались разогнать протестующих в Магасе

27 марта 2019, 09:01

Сегодня утром силовики предприняли две попытки разогнать митингующих на площади в Магасе, рассказал правозащитник Магомед Муцольгов.

Как писал "Кавказский узел", митинг в Магасе против закона о референдуме 26 марта вылился в акцию с требованием отставки главы республики Юнус-Бека Евкурова. Митинг был согласован на один день, но часть протестующих осталась на площади до утра. Люди не покинули место акции после угроз применения водометов, рассказал глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

Силовики предприняли сегодня попытку разогнать протестующих, сообщил Telegram-канал "Фортанга ORG". "Произошла стычка между митингующими и силовиками. Митингующие оттеснили силовиков. Кидали в них металлическими стульями. Силовики применяли дубинки", - написал в 07.42 мск автор канала.

Информацию о стычке подтвердил правозащитник Магомед Муцольгов, который находится вместе с митингующими на площади в Магасе и рассказывает об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

"В 05.00 утра силовики предприняли первую попытку штурма, но она не удалась. Приблизительно к 07.40 силовики предприняли вторую неудавшуюся попытку штурма. Сейчас силовики выставляют очередной ультиматум, угрожая силовым разгоном", - написал в 07.59 мск правозащитник.

По его словам, в Магасе остается "большое количество митингующих". "Старики и женщины отказываются уходить и оставлять молодых", - написал Муцольгов.

"Кавказский узел" ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".