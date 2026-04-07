Минтранс Дагестана рекомендовал автоперевозчикам не ездить в Иран

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Представитель правительства Дагестана в Иране сообщил о крайне неблагоприятной ситуации для автомобильных перевозчиков на территории Ирана.

Как писал "Кавказский узел", дагестанские дальнобойщики пожаловались, что водители большегрузов застряли на границе в Иране и не могут выехать, а деньги и топливо заканчиваются. Вечером 6 марта стало известно, что движение через пограничный пункт пропуска "Астара" на ирано-азербайджанской границе было возобновлено.

Непростая геополитическая обстановка в ближневосточном регионе создает дополнительные риски для водителей, осуществляющих международные перевозки, сообщила сегодня пресс-служба Минтранса Дагестана в Telegram-канале.

"Учитывая высокую степень опасности, в том числе для водителей, въезжающих в регион со стороны Азербайджана, автоперевозчикам Дагестана настоятельно рекомендуется до стабилизации обстановки воздержаться от поездок в Иран", - говорится в сообщении.

Ведомство призвало перевозчиков с пониманием отнестись к данным рекомендациям и перенести рейсы до нормализации ситуации.

В середине марта Минтранс региона опубликовал информацию, что в Иране "в дополнение к сложной военной обстановке в последние дни наблюдается острый дефицит горюче-смазочных материалов, которые отпускаются лимитированно". Тогда перевозчиков призвали перенести рейсы до нормализации обстановки (по прогнозам на 7-10 дней).

Напомним, 28 февраля Израиль и США начали наносить удары по Ирану. Дональд Трамп объявил о начале масштабной военной операции. В ответ Иран начал обстрелы Израиля, американских военных объектов, а также гражданских целей на Ближнем Востоке, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ".

Из-за боевых действий приостановлены автобусные рейсы через территорию этой страны между Баку и Нахичеванской автономной республикой. МИД Азербайджана рекомендовал гражданам воздержаться от посещения Ирана и Израиля.

К утру 2 марта из Ирана в Азербайджан было эвакуировано более 600 человек, в том числе 125 граждан России. За 3 марта из Ирана в Азербайджан эвакуировано более 400 человек, в их числе две группы граждан России. Одна из групп российских граждан вылетела из ленкоранского аэропорта в Москву на самолете МЧС.

