Участники митинга в Магасе. 26 марта 2019 г. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

26 марта 2019, 20:39

Участники митинга в Магасе приняли резолюцию

Протестующие жители Ингушетии приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов главы республики, отмены соглашения о границе с Чечней и отзыва поправок в закон о референдуме.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", сегодня выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Время, на которое был согласован митинг, истекло, но часть протестующих осталась на площади, несмотря на требования силовиков.

Скриншот публикации с текстом резолюции митинга в Магасе 26 марта 2019 года, https://t.me/fortangaorg/2500Участники митинга приняли резолюцию из шести пунктов. Они потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова, расследования фактов коррупции руководства Ингушетии, отмены соглашения об установлении границы с Чечней и отказа от внесения изменений в республиканский закон о референдуме, возвращения прямых выборов.

Кроме того, протестующие потребовали реабилитировать ингушей после сталинских репрессий. "Требуем выполнения положений Закона о реабилитации репрессированных народов, в части территориальной реабилитации ингушского народа", - говорится в резолюции, фото текста которой опубликовал Telegram-канал FortangaORG.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации.

Вместе с митингующими на площади в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который рассказывает об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). С анализом новой линии чечено-ингушской границы картографами можно ознакомиться в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Жители Чечни раскритиковали угрозы Кадырова ингушским активистам", "Евкуров обвинил оппозицию в отказе от диалога".

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