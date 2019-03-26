Участники митинга в Магасе приняли резолюцию

26 марта 2019, 20:39

Протестующие жители Ингушетии приняли резолюцию, в которой потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова и возвращения прямых выборов главы республики, отмены соглашения о границе с Чечней и отзыва поправок в закон о референдуме.

Как писал "Кавказский узел", участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", сегодня выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Время, на которое был согласован митинг, истекло, но часть протестующих осталась на площади, несмотря на требования силовиков.

Участники митинга приняли резолюцию из шести пунктов. Они потребовали отставки Юнус-Бека Евкурова, расследования фактов коррупции руководства Ингушетии, отмены соглашения об установлении границы с Чечней и отказа от внесения изменений в республиканский закон о референдуме, возвращения прямых выборов.

Кроме того, протестующие потребовали реабилитировать ингушей после сталинских репрессий. "Требуем выполнения положений Закона о реабилитации репрессированных народов, в части территориальной реабилитации ингушского народа", - говорится в резолюции, фото текста которой опубликовал Telegram-канал FortangaORG.

"Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации.

Вместе с митингующими на площади в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который рассказывает об акции в своем блоге на "Кавказском узле".

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). С анализом новой линии чечено-ингушской границы картографами можно ознакомиться в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".