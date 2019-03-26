Митинг в Магасе. 26 марта 2019 г. Фото Умара Йовлоя для "Кавказского узла"

26 марта 2019, 20:17

Протестующие отказались уйти с площади в Магасе

Время согласованного митинга истекло, но часть участников акции осталась на площади в Магасе, несмотря на требования силовиков.

Как сообщал "Кавказский узел", участники митинга против закона о референдуме, организованного общественным движением "Опора Ингушетии", сегодня выразили недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. Собравшиеся на митинге поддержали предложение организаторов подать властям уведомление о продлении акции. Митинг против закона о референдуме вылился в акцию с требованием отставки Евкурова из-за отказа главы республики от встреч с активистами, рассказал председатель движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев.

Часть участников акции разошлась, но многие продолжают оставаться на площади. Старики сидят. Несмотря на ясную погоду, довольно холодно. На площади читают Коран. Выступления продолжаются, звучат требования отставки главы Ингушетии, передал корреспондент "Кавказского узла".

По данным погодного сервиса "Кавказского узла", сегодня ночью температура воздуха в Магасе -1 градус, скорость ветра 4 м/с. Днем 27 марта потеплеет до +13. Пользователи сервиса имеют возможность корректировать данные метеорологов для более точного прогноза. Также он доступен и в легкой версии.

Въезд в город частично перекрыт, рядом с местом проведения митинга дежурят машины скорой помощи, силовики со спецтехникой. Возле ГОВД много бронированных "Уралов" и автозаков. Силовики требуют освободить площадку митинга, но не разгоняют протестующих, сообщил корреспондент "Кавказского узла" в 19:52 мск.

Вместе с митингующими на площади в Магасе находится правозащитник Магомед Муцольгов, который освещает акцию в своем блоге на "Кавказском узле".

На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом", "Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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