На площади в Магасе собралось около 10 тысяч человек 26 марта 2019 года. Фото Магомеда Муцольгова для "Кавказского узла"

26 марта 2019, 12:31

Митингующие в Магасе потребовали отставки Евкурова

Участники митинга против закона о референдуме выразили сегодня недоверие главе республики Юнус-Беку Евкурову и потребовали его отставки. По оценке правозащитника Магомеда Муцольгова, на площади в Магасе собрались десятки тысяч человек.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в столице Ингушетии тысячи людей пришли на разрешенный властями митинг против закона о референдуме.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" депутаты приняли в первом чтении и готовились рассмотреть во втором чтении 28 марта с учетом поправок и дополнений. Глава республики Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, и перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

На митинге выступают представители Ингушского комитета национального единства и Совета тейпов, заявляя о недоверии руководству республики и парламенту. Выступающие Ахмед Барахоев и Малсаг Ужахов спросили, доверяют ли собравшиеся главе, председателю правительства и парламенту. Толпа в ответ скандировала: "Нет!".

В городе наблюдается множество машин силовых структур. При этом на площади перед НТРК "Ингушетия", где проходит митинг, многие жалуются на отсутствие связи, даже звонки не проходят, в частности, на номера оператора "Мегафон", передал корреспондент "Кавказского узла" с места событий.

Мобильный интернет "все-таки отключили", сообщил также в своем блоге на "Кавказском узле" глава правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов. "Место митинга окружено полицией. На высотных зданиях разместились снайперы. С кем воевать собрался глава [республики] и силовики, непонятно", - написал он.

По его оценке, на площади собралось уже "не менее 20 тысяч человек". "Народ продолжает собираться. Люди открыто выражают недоверие региональной власти... К заявленным ранее требованиям добавились требования введения прямых выборов главы республики и смешанной системы выборов депутатов Народного собрания Ингушетии и муниципальных советов. Вопрос о недоверии главе Ингушетии был вынесен на всеобщее голосование, и народ единогласно поддержал его. Выступающие все едины в своих требованиях. Ингушские старейшины, обращаясь к народу, говорят исключительно об интересах народа, которыми пренебрёг глава республики", - написал правозащитник.

С 4 по 17 октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. С 8 октября митинги проходили по согласованию с властями. Организаторы прервали акцию для подготовки Всемирного конгресса ингушского народа, который состоялся 30 октября. На следующий день, 31 октября, оргкомитет митинга решил досрочно завершить его. С началом массовых акций протеста в Ингушетии жители республики рассказали о том, что перестал работать мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдалось.

Согласно прямой трансляции с митинга, которая ведется на канале "Фортанга Org" в YouTube, требование одного из выступающих об отставке главы республики вызвало аплодисменты в толпе, а после заявления другого докладчика о необходимости отправить Евкурова в отставку митингующие дружно начали скандировать: "Отставку!".

Следком подключился к поиску авторов призывов к беспорядкам

Ингушские полицейские передали Следственному комитету информацию о том, что 23 марта в Instagram были опубликованы призывы к массовым беспорядкам в республике, сообщила пресс-служба СУ СКР по Ингушетии.

24 марта МВД по Ингушетии сообщило о доследственной проверке публикаций призывов к массовым беспорядкам. Организаторы митинга против закона о референдуме непричастны к этим публикациям, заявил глава движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ч.3 ст.212 УК РФ (призывы к массовым беспорядкам)", - говорится в пресс-релизе, размещенном 25 марта на сайте ведомства.

Статья о призывах к массовым беспорядкам предусматривает до двух лет лишения свободы.

На "Кавказском узле" размещен полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы, который сделали картографы, приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Примечание:

"Конституционный суд Ингушетии решил проверить закон о границе с Чечней", "Ингушские оппозиционеры рассказали о планах борьбы за земли", "Ингушские активисты заявили о провале переговоров с полпредом".

Автор: Умар Йовлой; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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    Участники митинга в Магасе поддержали предложение активистов подать властям уведомление о продлении акции. Москва должна обратить внимание на протест жителей Ингушетии, считает правозащитник Магомед Муцольгов.

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