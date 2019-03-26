Тысячи людей собрались на акцию протеста в Магасе

26 марта 2019, 10:54

Жители Ингушетии собрались сегодня в центре Магаса, откликнувшись на призыв оргкомитета митинга против закона о референдуме.

Как информировал "Кавказский узел", 18 марта власти Ингушетии разрешили провести митинг против утверждения проекта закона "О референдуме Республики Ингушетия" в Назрани, тогда как организаторы планировали провести его в Магасе. Суд в этом вопросе встал на сторону властей. Организаторами акции было подано повторное уведомление о переносе митинга в столицу Ингушетии. 25 марта стало известно, что правительством республики согласован однодневный митинг в Магасе.

Законопроект "О референдуме Республики Ингушетия" был принят депутатами в первом чтении и готовился к рассмотрению 28 марта во втором чтении с учетом поправок и дополнений. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров отозвал законопроект из Народного собрания на фоне критики оппозиции, заявившей, что в нем не указаны основания, при которых проведение референдума было бы обязательным, при этом перечислены лишь те вопросы, которые не могут быть вынесены на референдум. Кроме того, новая редакция закона продиктована соглашением о границе, подписанном 26 сентября 2018 года, отметил юрист, председатель ингушского отделения партии "Яблоко" Руслан Муцольгов.

Отведенная для митинга территория, площадка перед НТРК "Ингушетия", оцеплена металлическим ограждением, установлены рамки металлоискателей, написал сегодня в своем блоге на "Кавказском узле" участник акции протеста, руководитель правозащитной организации "Машр" Магомед Муцольгов.

По его данным, "в городе огромное количество силовиков". "На площади в Магасе собралось уже около 10 тысяч человек. Народ продолжает собираться. Люди обсуждают последние события и выражают крайнее недовольство действиями региональной власти. Митинг начался. Организаторы просят собравшихся соблюдать установленный порядок", - написал в 10.15 мск Муцольгов.

Согласно прямой трансляции с митинга, которая ведется на канале Фортанга Org в YouTube, на площади собралось большое количество людей. Установлена сцена, пожилые участники митинга сидят на стульях, расположенных полукругом вокруг нее. Среди участников митинга есть также женщины. Протестующе держат в руках флаги Ингушетии.

Напомним, что с 4 по 17 октября 2018 года в Магасе проходила круглосуточная акция протеста против изменения границы с Чечней. Начиная с 8 октября, митинги проходили по согласованию с властями. Организаторы митинга прервали акцию для подготовки Всемирного конгресса ингушского народа, который состоялся 30 октября. На следующий день, 31 октября, оргкомитет митинга решил досрочно завершить его, хотя акция была согласована до 2 ноября. С началом массовых акций протеста в Ингушетии жители республики заявили о том, что перестал работать мобильный интернет, хотя в соседних республиках проблем не наблюдалось.

На "Кавказском узле" опубликован полный текст Соглашения о закреплении границы между Чечней и Ингушетией с приложениями к нему (карта и геодезическое описание границы). Анализ новой линии чечено-ингушской границы картографами приведен в справке "Неравноценный обмен Ингушетии с Чечней: анализ картографов". "Кавказский узел" также ведет обновляемую хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".