Родные пожаловались на перевод Барахоева в СИЗО Ессентуков

06 августа 2019, 22:31

Близкие лидера протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева лишь случайно обнаружили, что ему уже в пятый раз сменили регион ареста, перевезя на Ставрополье. Защита добилась переноса заседания по делу Барахоева, поскольку о суде не предупредили вовремя.

Как сообщал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти, Правозащитный центр "Мемориал" признал его и еще четырех лидеров протестов политзаключенными. Ахмед Барахоев содержался в СИЗО Нальчика, затем был перевезен во Владикавказ. Защита Ахмета Барахоева и других активистов обжаловала вывоз их из Ингушетии и отказ в доступе к материалам дела. Активистов запугивают и шантажируют, заявил адвокат Вадим Клювгант.

Родные случайно узнали о том, что Ахмед Барахоев еще 2 августа был перевезен из СИЗО Владикавказа в Ессентуки, сообщила сегодня его сестра Лейла Барахоева. "Мы сами узнали об этом только вчера случайно, когда поехали во Владикавказ сделать ему передачу. Там нам сказали, что его увезли", - сказала она.

По словам Лейлы Барахоевой, близких беспокоит состояние здоровья арестованного. "Он пожилой человек. Он похудел, у него гипертония, на левой ноге протез, заменен сустав, правая нога начала болеть, тоже требует операции по замене сустава", - рассказала Лейла Барахоева.

Она добавила, что после задержания Ахмеда Барахоева перевозят из одного региона в другой уже в пятый раз. "Сначала его перевезли из Ингушетии в Нальчик, потом из Нальчика во Владикавказ, после опять привезли в Нальчик, а затем вернули во Владикавказ. Сейчас перевезли из Владикавказа в Ессентуки. Вот такой маршрут", - процитировали сестру Ахмеда Барахоева "Кавказ.Реалии".

Адвокат Барахоева раскритиковала действия силовиков. "Это грубое нарушение закона. Но таких нарушений – больших и маленьких - в этом деле огромное количество. В принципе, само наличие этого уголовного дела является вопиющим нарушением всех гражданских прав и свобод", - привела сегодня слова адвоката Фатимы Урусовой "Фортанга".

Она подтвердила, что следователь только после того, как родные начали искать Барахоева, сообщил о перевозке Барахоева в Ессентуки. Тогда же, вечером 5 августа, он рассказал, что на следующий день на Ставрополье состоится суд по продлению Барахоеву ареста, со ссылкой на Урусову проинформировало издание.

По словам адвоката Фатимы Урусовой, все адвокаты, занимающиеся делом Барахоева, потребовали отложить заседание из-за ненадлежащего уведомления о его проведении. Суд согласился и назначил заседание на 15.00 9 августа, говорится в сегодняшнем сообщении на странице "ФортангаORG" в соцсети Facebook.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов содержится в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".