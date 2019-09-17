Руслан Дзейтов (в центре). Скриншот видео Политика Сегодня https://www.youtube.com/watch?v=8BLJ3ZC6N4s

17 сентября 2019, 15:40

Арестованный ингушский активист Дзейтов пожаловался на ухудшение здоровья

Руслан Дзейтов, обвиняемый в нападении на силовиков на акции протеста в Магасе, сообщил об ухудшении самочувствия в нальчикском изоляторе, рассказал сегодня его адвокат. Срок ареста активиста продлен до 25 декабря, уточнил он.

Как писал "Кавказский узел", активист Руслан Дзейтов был задержан 2 мая и заключен под стражу по обвинению в нападении на полицейского во время акции протеста.

26 марта жители Ингушетии без согласования с властями продлили акцию протеста на площади в Магасе, попытка разогнать митинг во время утреннего намаза 27 марта привела к стычкам с силовиками. В начале апреля в республике начались аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Руслан Дзейтов, находящийся в СИЗО Нальчика, пожаловался на ухудшение самочувствия, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" адвокат активиста Висит Цороев.

"Он жаловался на здоровье, испытывает трудности с дыханием по утрам, обращался в медчасть, где ему назначили медикаментозное лечение, но он мне сказал, что эффекта не было", - рассказал адвокат.

Он уточнил, что 12 сентября Нальчикский горсуд по ходатайству следователя продлил срок содержания под стражей на три месяца, до 25 декабря, пятерым жителям Ингушетии - Руслану Дзейтову, Адаму Бадиеву, Ризвану Оздоеву, Амиру Осканову и Мустафе Вышегурову.

"Статья у всех пока общая, 318-я (применение насилия к представителю власти. – Прим. "Кавказского узла"), все по одному делу. У всех в постановлении одно обвинение - кидали палками, стульями, а в перспективе будут каждого по видеозаписи смотреть, будут пересматривать. Вину он не признает", - сообщил адвокат.

По его словам, Руслану Дзейтову 32 года, он житель Назрани, имеет высшее образование и ранее не судим, а до задержания работал сотрудником службы безопасности в торговом центре.

Все пятеро упомянутых адвокатом активистов обвиняются по ч. 2 ст. 318 УК РФ, подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" руководитель ингушского отделения Правозащитного центра "Мемориал" Тимур Акиев. "Дальше адвокаты говорят, что как минимум двум квалификацию будут менять на часть первую", - сообщил правозащитник.

Часть 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни или здоровья представителя власти) предусматривает до 10 лет лишения свободы. Часть 1 этой статьи (применение насилия, не опасного для жизни и здоровья) – до пяти лет лишения свободы.

Информация о задержаниях активистов публикуется в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".

Примечание:

"Силовики провели обыски у родственницы Ахмеда Погорова", "Суд оставил Малсага Ужахова под стражей", "Защита Саутиевой раскритиковала показания секретного свидетеля".

Автор: Магомед Алиев; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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