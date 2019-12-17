Защита раскритиковала продление ареста Тимуру Озиеву

17 декабря 2019, 20:00

Суд на Ставрополье необоснованно продлил арест Тимуру Озиеву, заявили адвокат и родственники активиста. Озиев настаивает, что невиновен в насилии по отношению к силовику на митинге в Магасе.

Как информировал "Кавказский узел", 17 апреля Тимур Озиев был задержан по делу о применении не опасного для здоровья насилия к представителю власти. Сегодня Железноводский городской суд продлил ему арест до 6 марта. Слушаний по делу, назначенных на 24 декабря, Озиев будет дожидаться в СИЗО Пятигорска.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них были возбуждены уголовные дела. С 12 по 16 декабря Железноводский горсуд на Ставрополье вынес приговоры первым трем участникам митинга. Тот же суд рассматривает дела еще 12 активистов, включая Тимура Озиева.

На заседании судья запретил проводить фото- и видеосъемку, пояснив это тем, что свидетели и потерпевшие, проходящие по делу, засекречены. Представитель обвинения ходатайствовал о продлении Озиеву ареста на три месяца, так как, по его словам, "оснований для изменения меры пресечения не имеется". Адвокат возразил, указав на то, что в ходе следствия дело Озиева было переквалифицировано на менее тяжкую часть статьи о насилии в отношении силовика. "Невозможно продление содержания моего подзащитного под стражей, так как оно незаконно", - заявил защитник.

Тимур Озиев сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что у него нет особых нареканий относительно условий содержания в Нальчикском СИЗО. "Там вполне сносно", - сказал Тимур Озиев. При этом он пожаловался на этапирование поездом в СИЗО Пятигорска 16 декабря. "Этапирование проходило в течение 16 часов. Нас было четверо. На протяжение всего этого времени мы не спали, и не спали до этого днем. Около полутора суток мы не спали. Когда прибыли в СИЗО Пятигорска, из-за того, что у нас бороды были, нам не выдали постельные принадлежности. У них там какой-то внутренний распорядок относительно бород. Мы попросили показать нам документ, где есть это требование. Если оно есть – сбреем. Не показали. Двое сбрили. Я подстриг бороду. Четвертый вроде не сбрил", - рассказал Тимур Озиев, отметив, что после этого получил постельные принадлежности.

По словам подсудимого, в пятигорском СИЗО из-за недосыпания и недоедания во время этапирования с ним случился гипертонический криз. "Лег. Приехал врач. Но таблетки мне не помогли. Давление было очень высоким. Лечился лимоном. Сейчас получше чувствую себя", - сказал Озиев.

Он отметил, что считает себя общественным активистом, ни в каких организациях и партиях не состоит. На мартовском митинге Озиев, по его словам, вел себя пассивно. "Я там ничего не требовал. Пришел, послушал, с людьми пообщался. Узнал, что люди думают. Факта нападения на сотрудника с моей стороны не было. Даже по свидетельству якобы потерпевшего, я схватился за щит силовика. Но как я мог таким образом боль ему причинить, непонятно. Да и за щит я не брался. Только по показателям свидетелей этот факт мне вменяют. Я невиновен", - подчеркнул подсудимый.

Сестра подсудимого Марета Озиева рассказала корреспонденту "Кавказского узла", что ее брат 1978 года рождения живет с семьей в сельском поселении Кантышево, в пригороде Нальчика. У него безработная жена и четверо малолетних детей. "Он всю жизнь работал. Пытался заниматься семейным бизнесом. Последнее время устанавливал по всей республике газовые котлы. Брат тихий, спокойный и честный человек. Всегда всем помогал. Зачем его держат под стражей? Этого никто не понимает. Он не разбойник. Он никуда не сбежит и ни на кого из свидетелей не окажет давления. Почему его не отпустят домой?, - сказала перед судебным заседанием Марета Озиева.

Жена Озиева, пожелавшая не называть своего имени, рассказала, что после ареста мужа семья оказалась в тяжелом положении. "Я безработная, воспитываю маленьких детей. Нам помогают родственники, но все равно очень тяжело. Мужу оказывает помощь продуктами питания группа «Неотложка», за что им большое спасибо. Муж никогда не был членом каких-то организаций. Он имел свою гражданскую позицию. Но нельзя же за это сажать человека в клетку", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Также в разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится материал о задержаниях оппозиционеров в Ингушетии.