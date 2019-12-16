Осужден участник митинга в Магасе Зелимхан Томов

16 декабря 2019, 16:59

Суд на Ставрополье приговорил к 17 месяцам колонии-поселения участника мартовского митинга в Магасе Зелимхана Томова. Активист признал, что кидал камни в сторону сотрудников Росгвардии.

Как писал "Кавказский узел", Железноводский горсуд начал выносить приговоры по делу о мартовском митинге в Магасе. 12 декабря четыре месяца колонии-поселения получил Рамазан Гагиев, ему суд признал наказание отбытым за счет нахождения под домашним арестом. Активист признался, что нанес удар ногой в щит сотрудника Росгвардии, и заявил суду, что раскаивается. 13 декабря 16 месяцев колонии-поселения получил Сейт-Магомед Нальгиев, который признал, что придавил росгвардейца металлическим заграждением.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них, были возбуждены уголовные дела.

Сегодня в Железноводском городском суде был оглашен приговор по делу еще одного из участников ингушского протеста Зелимхана Томова, который также был обвинен в насилии к представителю власти, не опасном для жизни или здоровья. Прокурор попросил для Томова наказание в виде одного года и трех месяцев колонии общего режима, но судья назначил один год и пять месяцев колонии-поселения.

Дело Томова рассматривалось в особом порядке, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» представитель пресс-службы Железноводского горсуда. «Зелимхану Томову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 1 год и 5 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении. С учетом времени, которое Томов находился под стражей во время следствия, 25 декабря он выйдет на свободу. Пребывание в изоляторе исчислялось как один день за два», - добавил представитель суда.

"25 декабря Зелимхан должен выйти из СИЗО", - подтвердил корреспонденту "Кавказского узла" и адвокат Томова Аслан Арчаков.

"Я поговорил с ним, объяснил процессуальные моменты, и он сказал, что обжаловать приговор мы не будем. У него остается всего 9 дней под стражей, после чего он выйдет, он хочет поскорее оказаться на свободе", - сообщил адвокат.

Он добавил, что вину Томов полностью признал после того, как в ходе следствия ему показали видео, где он кидается камнями в сторону сотрудников Росгвардии. "Правда, он не попал [в силовика]", - отметил Арчаков.

По словам адвоката, Томову 29 лет, он из многодетной семьи - трое братьев и мама. До задержания Томов зарабатывал частным извозом, соседи и участковый характеризуют его только с положительной стороны, ранее к уголовной ответственности не привлекался, отметил адвокат.

Участникам протеста нежелательно выбирать особый порядок, считает адвокат Магомед Беков. «Но каждый обвиняемый имеет своего адвоката и волен поступать так, как он считает необходимым», - процитировал сегодня Бекова Telegram-канал «Фортанга».

Комментируя первые решения суда по делу о мартовском митинге в Магасе, адвокат Андрей Сабинин указал, что в приговорах признавшим свою вину активистам заложена основа для обвинительных приговоров и лидерам протестов.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".