Осужден участник митинга в Магасе Сейт-Магомед Нальгиев

13 декабря 2019, 15:57

Суд на Ставрополье приговорил к 16 месяцам колонии-поселения участника мартовского митинга в Магасе Сейт-Магомеда Нальгиева. Активист признал, что придавил росгвардейца металлическим заграждением.

Как писал "Кавказский узел", 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов. В отношении по меньшей мере 29 из них - в частности, Сейт-Магомеда Нальгиева, - были возбуждены уголовные дела.

Сейт-Магомед Нальгиев стал вторым осужденным участником мартовского митинга в Магасе, информировала сегодня "Медиазона". Первым был Рамазан Гагиев. 12 декабря Железноводский горсуд приговорил его к четырем месяцам колонии-поселения, но признал наказание отбытым за счет нахождения под домашним арестом. Активист признался, что нанес удар ногой в щит сотрудника Росгвардии, и заявил суду, что раскаивается.

Согласно приговору, бывший сотрудник МЧС Сейт-Магомед Нальгиев во время митинга 27 марта выхватил из рук бойца Росгвардии резиновую дубинку и придавил его металлическим заграждением. Железноводский городской суд рассматривал это дело в особом порядке, поскольку Нальгиев признал себя виновным. "Свою вину я полностью признаю", - подтвердил в последнем слове обвиняемый.

По статье "Применение насилия в отношении представителя власти, не опасное для жизни или здоровья" Нальгиеву назначен год и четыре месяца колонии-поселения, тогда как прокурор просил год и три месяца колонии общего режима. Сейт-Магомед Нальгиев уже провел под стражей восемь месяцев, суд зачел ему каждый день в СИЗО за два дня в колонии-поселении. Таким образом, Нальгиев выйдет на свободу 29 декабря.

Защита представила суду положительные характеристики на Нальгиева с его бывшего места работы. Адвокат сообщил, что Нальгиев имеет высшее инженерное образование, но во время митинга был безработным и занимался домашним хозяйством.

Приговор Сейт-Магомеду Нальгиеву был вынесен сегодня, сообщается в картотеке на сайте Железноводского городского суда.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", размещенной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Преследование активистов".