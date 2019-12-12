Осужден участник митинга в Магасе Рамазан Гагиев

12 декабря 2019, 18:39

Суд на Ставрополье приговорил к четырем месяцам колонии-поселения ингушского активиста Рамазана Гагиева, ударившего бойца Росгвардии на митинге. Активист признал свою вину и заявил, что раскаивается.

"Кавказский узел" сообщил, 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались массовые аресты оппозиционеров. По подсчетам "Кавказского узла", преследованиям подверглись не менее 96 активистов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Один из обвиняемых, Рамазан Гагиев, был отправлен под домашний арест.

Суд установил, что утром 27 марта фитнес-тренер Рамазан Гагиев нанес удар ногой по щиту бойца Нацгвардии, который "испытал боль в запястье левой руки". "Я полностью признаю вину и раскаиваюсь. Я с самого начала об этом говорил", - заявил в последнем слове Гагиев. По его просьбе дело рассматривалось в особом порядке, без исследования доказательств и допроса свидетелей.

По статье о насилии в отношении представителя власти, не опасном для жизни или здоровья, Гагиеву грозило до пяти лет заключения. С учетом признания вины и того, что Гагиев воспитывает двух несовершеннолетних детей, суд назначил ему четыре месяца, причем распорядился зачесть каждые два дня, проведенные Гагиевым под домашним арестом, за один день в колонии-поселении. В итоге срок наказания был признан уже отбытым, сообщило сегодня РАПСИ.

Прокуратура указывала на то, что преступление совершено по политическим мотивам, и требовала более сурового приговора - девяти месяцев в колонии общего режима. "Активисты призывали собравшихся (на митинг. - Прим. "Кавказского узла") не уходить, указывая им на мужское достоинство, национальную стойкость, а также манипулируя традиционными национальными обычаями. Они открыто и цинично призывали к вражде", - процитировало прокурора издание.

Психологи и лингвисты провели экспертизу высказываний на мартовском митинге в Магасе одного из лидеров протестов, Мусы Мальсагова, и не нашли в них призывов к экстремизму.

Последнее заседание по делу Рамазана Гагиева состоялось сегодня, указано в картотеке на сайте Железноводского городского суда.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" отслеживает на тематической странице "Преследование активистов".