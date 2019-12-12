Муса Мальсагов. Скриншот видео канала "Голос народа", https://www.youtube.com/watch?v=9FPiqF5l3Nc

12 декабря 2019, 02:55

Экспертиза не выявила экстремизма в речах Мальсагова

Психологи и лингвисты провели экспертизу высказываний лидера протестов Мусы Мальсагова на митинге в Магасе 27 марта и не нашли в них призывов к экстремизму.

Как писал "Кавказский узел", глава ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов находится под арестом до 25 декабря по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Правозащитный центр "Мемориал" признал его, а также находящихся под стражей по этому же делу активиста Ахмеда Барахоева и председателя общественного движения "Опора Ингушетии"  Бараха Чемурзиева политзаключенными. Адвокаты Мальсагова  и Чемурзиева заявили в Европейский суд по правам человека о нарушении прав арестованных. Ранее жалобу на нарушение его прав в Европейский суд подал Барахоев.

Психолого-лингвистическая экспертиза проводилась в рамках следствия по уголовному делу об организации насилия в отношении представителя власти. Она показала, что в выступлениях Мальсагова на митинге 27 марта нет признаков экстремизма, рассказал корреспонденту "Кавказского узла"  адвокат Магомед Беков.

"Были исследованы три видеофайла с его речами", - отметил он. Специалисты "не усмотрели в словах Мальсагова никакого экстремизма, никаких выражений, который призывали бы к разрушительным действиям. Более того, эксперты указали на то, что речь его была не заготовлена, спонтанная, и в ней был призыв к порядку и соблюдению закона», - рассказал адвокат.

По его словам, защита ознакомилась с выводами экспертов 10 декабря. На этой неделе защите предстоит ознакомиться еще с двумя экспертизами выступлений Мальсагова на митинге 26 марта, отметил Беков.

Напомним, 26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день.  С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Информация о задержаниях активистов собрана в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней", опубликованной на "Кавказском узле". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел"  публикуются на тематической странице "Преследование активистов".   

Примечание:

"Следователи причислили Хаутиева к организаторам беспорядков в Ингушетии", "Суд оставил ингушского активиста Кациева под арестом", "Арест ингушского активиста Нальгиева продлен на три месяца".

Автор: Ася Капаева; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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