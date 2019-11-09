Председатель общественного движения "Опора Ингушетии" Барах Чемурзиев и глава Ингушского отделения Российского Красного Креста Муса Мальсагов. Стоп-кадр видео канала "Общественное движение Опора Ингушетии". https://www.youtube.com/channel/UCul7SXfaP1AZeYDYkiWZMQg

09 ноября 2019, 16:52

Два лидера протестов в Ингушетии обратились в ЕСПЧ

Адвокаты главы ингушского отделения Российского Красного Креста Мусы Мальсагова и председателя общественного движения "Опора Ингушетии" Бараха Чемурзиева, арестованных по делу о мартовском митинге в Магасе, заявили в ЕСПЧ о нарушении их прав.

Как писал "Кавказский узел", в октябре адвокаты одного из лидеров протестов в Ингушетии Ахмеда Барахоева подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также свободу собраний.

Три лидера протестов в Ингушетии – Ахмед Барахоев, Муса Мальсагов и Барах Чемурзиев – арестованы по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти. Правозащитный центр "Мемориал" признал их политзаключенными. Ахмед Барахоев содержится в СИЗО Владикавказа, а Мальсагов и Чемурзиев – в Нальчике.

О том, что адвокаты проекта "Правовая инициатива" подали в Европейский суд по правам человека жалобы на нарушение прав Мусы Мальсагова и Бараха Чемурзиева, сообщила пресс-секретарь проекта Ксения Бабич.

В жалобах говорится о нарушении права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливое судебное разбирательство, ограничение свободы собраний и объединений, а также о нарушениях по статьям конвенции прав человека "Пределы использования ограничений в отношении прав" и "Индивидуальные жалобы", информировало 8 ноября "МБХ-медиа".

На сайте самой "Правовой инициативы" сообщения об этом к 16.30 мск 9 ноября не появилось.

Ингушские активисты подверглись уголовному преследованию после митинга 26 марта в Магасе, который сопровождался стычками с силовиками. Массовые аресты оппозиционеров начались в апреле. По подсчетам "Кавказского узла", под арестом находится 31 ингушский активист. Генпрокуратура направила в Верховный суд России ходатайство, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось за пределами Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал адвокат Калой Ахильгов.

Информацию о преследовании ингушских активистов "Кавказский узел" регулярно обновляет в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Кроме того, "Кавказский узел" ведет тематическую страницу "Преследование активистов".

Примечание:

"Представитель ОНК рассказал о посещении Барахоева и Чемурзиева в изоляторе", "Власти Ингушетии не согласовали митинг в Магасе", "Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой".

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