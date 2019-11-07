Продлен арест Ахмеду Барахоеву

07 ноября 2019, 17:36

Суд на три месяца продлил срок содержания под стражей одному из лидеров протестов в Ингушетии Ахмеду Барахоеву.

Как информировал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев с 3 апреля находится под арестом по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти, Правозащитный центр "Мемориал" признал его и еще четырех лидеров протестов политзаключенными. В октябре адвокаты Барахоева подали жалобу в ЕСПЧ, заявив о нарушении его прав на свободу, личную неприкосновенность и справедливый суд, а также свободы собраний.

Ахмеду Барахоеву продлили арест до 10 февраля 2020 года, со ссылкой на его адвоката Фатиму Урусову сообщило сегодня ингушское издание "Бакъдар".

Суд решил, что если Ахмед Барахоев окажется на свободе, то может скрыться от следствия или надавить на свидетелей, воспользовавшись своим влиянием, говорится в сегодняшней публикации на Telegram-канале "ФортангаORG".

"Кавказский узел" не располагает официальным подтверждением о продлении Барахоеву ареста. Какой суд вынес это решение, в сообщениях не уточняется. Решение о продлении Барахоеву ареста до 10 ноября принимал Ессентукский городской суд, утверждал этот вердикт суд Ставропольского края.

Ингушские активисты подверглись уголовному преследованию после митинга 26 марта в Магасе, который сопровождался стычками с силовиками. Массовые аресты оппозиционеров начались в апреле. По подсчетам "Кавказского узла", под арестом находится 31 ингушский активист. Генпрокуратура направила в Верховный суд России ходатайство, чтобы дело о магасском митинге рассматривалось за пределами Ингушетии. Прокуратура не доверяет ингушским судам, констатировал адвокат Калой Ахильгов.

Информацию о преследовании ингушских активистов "Кавказский узел" отслеживает в хронике "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Кроме того, на "Кавказском узле" есть тематическая страница "Преследование активистов".