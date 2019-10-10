Ахмед Барахоев подал жалобу в ЕСПЧ

10 октября 2019, 23:11

В Европейский суд по правам человека подана первая жалоба ингушского оппозиционера, арестованного после мартовских митингов в Магасе. Лидер протеста Ахмед Барахоев требует признать нарушение своих прав по четырем статьям.

Как писал "Кавказский узел", Ахмед Барахоев арестован по уголовному делу о призывах к массовым беспорядкам и о насилии по отношению к представителю власти, Правозащитный центр "Мемориал" признал его и еще четырех лидеров протестов политзаключенными. 9 сентября Ставропольский краевой суд отказался удовлетворить апелляцию на арест Барахоева, оставив его под стражей до 10 ноября.

26 марта жители Ингушетии без разрешения властей продлили акцию протеста на площади в Магасе, что привело к стычкам с силовиками на следующий день. С начала апреля в республике начались аресты оппозиционеров. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела.

Жалобу в Страсбургский суд от имени Барахоева подали адвокаты проекта "Правовая инициатива". Активист жалуется на нарушение права на свободу и личную неприкосновенность, права на справедливый суд, нарушение пределов ограничения прав и нарушение свободы собраний и объединений (статьи 5,6, 11 и 18 Европейской конвенции по правам человека).

В жалобе Барахоева указано, что в первый раз его задержали 3 апреля 2019 года вместе с Мусой Мальсаговым и Барахом Чемурзиевым. Всех задержанных отправили отбывать десять суток административного ареста в Кабардино-Балкарию.

После окончания срока ареста, 14 апреля 2019 года, Нальчикский городской суд избрал для Ахмеда Барахоева меру пресечения - заключение под стражу. Следствие считает, что Барахоев призывал к массовым беспорядкам и насилию по отношению к представителю власти.

Жалоба Барахоева - первая жалоба от активиста, преследуемого в связи с протестами в Ингушетии. “Мы обращаем внимание Европейского Суда на то, что сразу после митинга глава Ингушетии призвал «сажать организаторов в тюрьмы», что вскоре и было сделано", - отмечает адвокат Ольга Гнездилова, чьи слова приводит "Правовая инициатива" на своем сайте.

Задержания активистов описаны в хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней". Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Преследование активистов".