Защита убедила суд в Ставрополе дать слово Саутиевой

01 октября 2019, 15:16

Ставропольский краевой суд сегодня согласился рассмотреть жалобу на продление ареста Зарифы Саутиевой с ее участием по видеосвязи. Активистку перевезли из пятигорского изолятора в Нальчик, пояснил ее адвокат.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. 9 сентября суд в Ессентуках продлил до 11 декабря срок содержания активистки под стражей, отказавшись освободить ее под залог. Защита с этим решением не согласилась.

Зарифа Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной.

Сегодня Ставропольский краевой суд согласился перенести на 9 октября рассмотрение апелляционной жалобы на продление ареста Саутиевой, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» адвокат Билан Дзугаев.

"Мы попросили отложить заседание, потому что нельзя определять судьбу человека в его отсутствие. [...] 26 сентября ее перевезли в Нальчикское СИЗО... Следствие предоставило письменное объяснение, в котором сказано, что, поскольку она переведена в Нальчикское СИЗО, невозможно обеспечить ее доставление в суд или обеспечить ее участие по видеоконференцсвязи", - сказал Дзугаев.

По его словам, заседание было назначено заранее, о нем были уведомлены и следствие, и сотрудники СИЗО, и прокуратура. "Видеоконференцсвязь обеспечить с СИЗО можно. Я не знаю, почему следствие заняло такую позицию", - добавил он.

Саутиеву за последний месяц несколько раз перевозили из одного изолятора в другой, уточнил он. "Суд по продлению меры пресечения в Ессентукском горсуде был 9 сентября. За несколько дней до этого ее привезли из Нальчикского СИЗО в ИВС города Ессентуки. Сделано это следователями для того, чтобы обосновать, почему мера пресечения продлевается в суде этого города. После заседания ее перевели в Пятигорское СИЗО, и вот на прошлой неделе ее опять вернули СИЗО Нальчика. В течение месяца ее катают туда-сюда, и никаких следственных действий с ее участием не проводится", - сказал адвокат, уточнив, что прокурор также согласился на перенос заседания.

Журналистка Изабелла Евлоева призвала поддержать флешмоб в поддержку Саутиевой

Напомним, что арест Зарифы Саутиевой вызвал общественный резонанс и за пределами Ингушетии. В частности, 27 сентября в Санкт-Петербурге местная активистка Марина Кен провела пикет, требуя освободить ингушских активистов, в том числе Зарифу Саутиеву. 29 сентября в многотысячном митинге в Москве приняли участие представители ингушской общины столицы с плакатами: "Свободу Зарифе Саутиевой!".

28 сентября пользователь Facebook Борис Коздоев инициировал флешмоб в поддержку Саутиевой. К 14.58 мск 30 сентября на странице "ФортангаORG" в Facebook было опубликовано 23 видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. Их авторы, в том числе писатели и журналисты, живущие в разных регионах России и за рубежом, призвали освободить активистку.

По состоянию на 15.15 мск 1 октября, на странице "ФортангаORG" в Facebook опубликовано уже 57 видеообращений с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой.

"Об узниках совести из Ингушетии очень мало информации в сети, и поэтому я приглашаю активистов и журналистов из других регионов присоединиться к нашему флешмобу", - сказала, в частности, в своем видеообращении ингушская журналистка Изабелла Евлоева.

Аресты активистов начались в Ингушетии в начале апреля. Им предъявляют обвинения в связи со столкновениями в Магасе, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили 27 марта акцию протеста. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".