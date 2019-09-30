Пользователи Facebook поддержали флешмоб на фоне акций в защиту Саутиевой

30 сентября 2019, 14:58

Видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой опубликовали за двое суток более 20 пользователей соцсети, живущих в разных регионах России. Житель Назрани провел 29 сентября одиночный пикет в поддержку активистки.

Как писал "Кавказский узел", Зарифа Саутиева с 15 июля находится под арестом в Нальчике, ей предъявлено обвинение в соучастии в применении насилия к силовикам в Магасе. Саутиева стала первой ингушской женщиной, арестованной по политическим мотивам. Правозащитный центр "Мемориал" признал Саутиеву политзаключенной.

Арест Зарифы Саутиевой вызвал общественный резонанс не только в Ингушетии. В ее поддержку выступали также черкесские активистки в Кабардино-Балкарии, арестованные ингушские активисты и жители других городов. Так, 27 сентября в Санкт-Петербурге местная активистка Марина Кен провела пикет, требуя освободить ингушских активистов, в том числе Зарифу Саутиеву. 29 сентября в многотысячном митинге в Москве приняли участие представители ингушской общины столицы с плакатами "Свободу Зарифе Саутиевой!".

29 сентября житель Назрани Джамбулат Дзауров провел полуторачасовой одиночный пикет вблизи здания городского Дома культуры. Он вышел на акцию с плакатом «#Отпускай! Свободу Зарифе Саутиевой!», рассказал сегодня корреспонденту «Кавказского узла» сам Джамбулат Дзауров.

"Своей акцией я хотел привлечь внимание к делу Зарифы Саутиевой. Ситуация вокруг нее беспокоит все ингушское общество. Все переживают. Девушка не имела отношения к событиям 26 и 27 марта. Она просто снимала на камеру происходящее. Даже, наоборот, она пыталась остановить ребят", - пояснил Дзауров.

По его словам, сотрудники правоохранительных органов к нему не подходили. Людей на улице также было немного, "поскольку это был выходной день", сказал Джамбулат Дзауров.

Флешмоб в защиту Саутиевой заинтересовал пользователей Facebook

Сообщение о флешмобе в поддержку Зарифы Саутиевой поступило на sms-сервис "Кавказского узла" сегодня в 11.18 мск. "В социальных сетях по инициативе Бориса Кодзоева запущен флешмоб в поддержку Зарифы Саутиевой", - говорится в сообщении.

Пользователи WhatsApp могут присылать "Кавказскому узлу" сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram - на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

Видеообращение Бориса Кодзоева размещено 28 сентября на странице "ФортангаORG" в Facebook с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. "Я Кодзоев Борис, инженер, работающий водителем, и я требую освобождения Зарифы Саутиевой", - говорится в обращении.

"Ждать доброй воли от властей не имеет смысла, и остается снова начать бороться за освобождение политзаключенных... Большая надежда на тех кто живет в более правовых регионах и странах, проявите какие-то инициативы чтобы спасти хотя бы Зарифу Саутиеву - арестованную за защиту наших интересов. Первым откликнулся наш земляк из Москвы Борис Кодзоев. Кроме многих других важных инициатив, он ещё сделал и следующее обращение: "Даже не знаю кого отметить, что бы передать эстафету. В общем кто подхватит, тот подхватит. Если кто будет записывать, пишите хэштег, что бы можно было найти". Примите эстафету, помогите Зарифе!" – говорится в сообщении под обращением Кодзоева.

По состоянию на 14.58 мск, на странице "ФортангаORG" в Facebook опубликовано 23 видеообращения с хэштегом #Свободу_Зарифе_Саутиевой. Обращение разместила, в частности, писательница Алиса Ганиева. "Я требую скорейшего освобождения Зарифы Саутиевой и всех ингушей, незаконно арестованных", - сказала она в своем видеообращении.

"Я Иса Саутиев, работаю врачом в Москве. Хотел бы принять участие в эстафете, запущенной в поддержку Зарифы Саутиевой... Сейчас под стражей находятся десятки ингушских ребят, пожилые люди, а также ингушская женщина Зарифа Саутиева. Считаю, что дальнейшее их содержание под стражей приведет к эскалации напряженной обстановки в республике, и что все эти задержания имели политическую подоплеку", - заявил автор другого видеообращения.

Автор другого видео охарактеризовал Саутиеву как "очень хорошего и доброго человека, истинную патриотку своего народа". "Я не знал, что женщина с камерой может представлять хоть какую-то угрозу великой державе. Но сегодня мы видим эту картину: и женщину задержали, и стариков задержали, говоря, что они избивали росгвардейцев", - сказал он.

Среди авторов видео – люди, позиционирующие себя, в частности, как "блогер", "военный пенсионер", "журналист", "обычный человек", "работник нефтяной корпорации", "врач". Видеообращения в поддержку Саутиевой сделали также шведские писатели и журналисты Давид Нюман и Мальте Перссон.

Аресты активистов начались в Ингушетии в начале апреля. Им предъявляют обвинения в связи со столкновениями в Магасе, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили 27 марта акцию протеста. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после мартовских протестов, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Информация о последующих задержаниях собрана в обновляемой хронике "Кавказского узла" "Протесты в Ингушетии: хроника передела границы с Чечней".

Напомним, что 25 января Зарифа Саутиева была уволена с должности замдиректора Мемориального комплекса жертв репрессий в Назрани. Активистка связала это с участием в митингах против изменения границы с Чечней и оспорила законность приказа Минкультуры Ингушетии. 22 марта Магасский райсуд признал приказ об увольнении Саутиевой незаконным и восстановил ее в должности.

Материалы о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".