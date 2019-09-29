Политзаключенных юга России вспомнили участники митинга в Москве

29 сентября 2019, 23:47

Участники многотысячного митинга в Москве потребовали освобождения российских политзаключенных. На акции прозвучали имена ингушских оппозиционеров, дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева и ростовской активистки Анастасии Шевченко.

Акция прошла сегодня на проспекте Сахарова в Москве. В ней приняли участие около 20 тысяч человек, сообщили в ГУ МВД по Москве.

Власти согласовали акцию на 20 тысяч человек. Митинг проводился, в частности, в поддержку фигурантов "московского дела" - активистов, арестованных после митингов за честные выборы в Москве, пишет "Интерфакс".

В московском митинге сегодня приняли участие и представители ингушской общины Москвы, сказано на странице "ФортангаORG" в Facebook.

"Напоминаем, что после мартовских акций протеста в Магасе, уже почти полгода 30 человек из числа лидеров, активистов и журналистов, находятся в заключении с необоснованными обвинениями", - говорится в сообщении. Там же опубликовано короткое видео, в котором показаны участники акции с плакатами: "Свободу политическим заключенным Ингушетии!!!", "Свободу Зарифе Саутиевой!".

Аресты активистов начались в Ингушетии с начала апреля. Правоохранители предъявляют им обвинения в связи со стычками местных жителей с силовиками, произошедшими после того, как протестующие без разрешения властей продлили акцию на площади в Магасе, начавшуюся 26 марта. Согласно подсчетам "Кавказского узла", не менее 96 активистов подверглись преследованиям после массовых мартовских протестов в Ингушетии, в отношении по меньшей мере 29 из них возбуждены уголовные дела. Правозащитный центр "Мемориал" признал политзаключенными Зарифу Саутиеву, Малсага Ужахова, Ахмеда Барахоева и еще трех лидеров протестов в Ингушетии.

Главный редактор "Медиазоны" Сергей Смирнов, выступая на митинге, перечислил тех, кто находится под арестом по политическим причинам, в том числе протестующих в Ингушетии, следует из трансляции акции на сайте "Дождя".

Смирнов упомянул также дело журналиста Абдулмумина Гаджиева. "В Дагестане наш коллега Абдулмумин Гаджиев арестован еще по более чудовищному обвинению в террористической деятельности. В Ингушетии десятки людей сидят по делу-аналогу местной "болотки", более 30 человек находятся под уголовным преследованием за то, что они выходили на улицу и выражали свое мнение", - заявил он на акции, видео которой транслировало "Радио "Свобода" в Youtube.

На акции также была упомянута ростовская активистка Анастасия Шевченко. "На митинге появилась картонная фигура Анастасии Шевченко, которая в данный момент находится под домашним арестом по политическому делу", - говорится в сообщении на станице "Открытой России"* в Twitter.

Редактор отдела религии "Черновика" Абдулмумин Гаджиев с 18 июня находится под арестом по делу о финансировании терроризма. Он пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, считает учредитель издания Магди Камалов. По словам адвоката, дело Гаджиева основано на показаниях единственного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении. Дело Анастасии Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России. 27 августа Ростовский областной суд смягчил меру пресечения Шевченко, находящейся под домашним арестом, разрешив ей общаться с детьми по телефону.

Муниципальный депутат и журналист Илья Азар на митинге в поддержку политзаключенных в Москве затронул тему ростовского дела о массовых беспорядках и назвал его полным беспределом, говорится в сообщении на странице Юг. МБХ медиа в Facebook.

"В Ростове тоже есть дело о массовых беспорядках, при то, что там не только беспорядков не было, а даже полноценного митинга не сложилось. В частности, Ян Сидоров вышел с плакатом про то, что надо дать дома погорельцам. Их задержали, и они уже два года находятся в СИЗО. Прокурор запросил для них восемь с половиной лет реального срока. По-моему, это абсолютный беспредел. Поэтому давайте проскандируем: свободу Яну Сидорову и Владиславу Мордасову!", - сказано в сообщении.

5 ноября 2017 года в городах России прошли акции протеста, инициированные оппозиционером Вячеславом Мальцевым. По данным следствия, акцию в Ростове-на-Дону организовали администраторы чата "Революция 5/11/17 Ростов-на-Дону" Владислав Мордасов и Ян Сидоров. Обвиняемые не были активными участниками оппозиционных акций, их дело является уникальным, заявили опрошенные "Кавказским узлом" активисты. Amnesty International признала Сидорова, Мордасова и Шашмина узниками совести, а Правозащитный центр "Мемориал" - политзаключенными.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.