Ростовский суд разрешил Анастасии Шевченко звонить детям

27 августа 2019, 13:03

Ростовский областной суд смягчил меру пресечения Анастасии Шевченко, обвиняемой в причастности к нежелательной в России организации, разрешив общаться с детьми по телефону, сообщила сегодня активистка Дарья Кулакова. Дочь Шевченко рассказал о проблемах с покупкой нового телефона.

Как писал "Кавказский узел", член федерального совета организации "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится под домашним арестом с 23 января, 16 августа суд продлил ей срок ареста до 20 октября. Суд не учел просьбу защиты отпустить Шевченко под залог.

Ростовский областной суд разрешил активистке Анастасии Шевченко, находящейся под домашним арестом, звонить детям, со ссылкой на члена федерального совета организации «Открытая Россия»* Дарью Кулакову сообщает сегодня «Коммерсант». По данным издания, срок меры пресечения Шевченко остался без изменений.

Эту информацию подтвердила и дочь Анастасии Шевченко на своей странице в Facebook. По ее словам, начальник ФСИН рекомендовал купить телефон и симку, номер сообщить следователю и перед каждым звонком предупреждать инспектора по телефону. Дочь Шевченко также отметила, что приобрести новые телефон и сим-карту находящаяся под домашним арестом Анастасия Шевченко не может.

Дело Шевченко стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). Amnesty International и Правозащитный центр "Мемориал" признали активистку политзаключенной. 23 мая Шевченко была присуждена премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России.

Сайт Ростовского областного суда, по состоянию на 12.45 мск сегодня, был недоступен для просмотра информации о состоявшихся заседаниях.

Напомним, что избирательная комиссия Ростова-на-Дону 16 августа отклонила жалобу предвыборного штаба активистки Анастасии Шевченко на отказ в регистрации ее кандидатуры на выборах в городскую думу. Решение было комиссией избиркома принято единогласно.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.