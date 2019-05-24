Активистка Шевченко удостоена премии Немцова

24 мая 2019, 07:15

Премия Бориса Немцова за смелость в отстаивании демократических ценностей в России присуждена ростовской активистке Анастасии Шевченко, обвиняемой в причастности к нежелательной организации.

Как информировал "Кавказский узел", член федерального совета движения "Открытая Россия"* Анастасия Шевченко находится с 23 января под домашним арестом, срок которого был продлен судом до 17 июня. Дело в отношении нее стало первым в России, возбужденным по статье 284.1 УК РФ (осуществление деятельности организации, признанной на территории России нежелательной). За время ареста Шевченко в реанимации скончалась ее 17-летняя дочь-инвалид. Международная правозащитная организация Amnesty International признала Шевченко узницей совести. 8 февраля Правозащитный центр "Мемориал" признал активистку политзаключенной.

Для возбуждения дела против активистов "Открытой России"* достаточно двух административных правонарушений за участие в деятельности "нежелательной организации", чтобы преследование человека переросло в уголовное, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Совет Фонда Бориса Немцова принял решение признать Анастасию Шевченко лауреатом премии, сообщается 23 мая на сайте "Новой газеты", где с 5 по 30 апреля проходило голосование по отбору финалистов премии.

Церемония награждения состоится 12 июня. Премия в размере 10 тысяч евро будет вручена представителю Шевченко, поскольку она находится под домашним арестом.

Amnesty International приветствует присуждение премии Немцова активистке и надеется, что общественное признание заслуг Шевченко "хоть как-то скрасит ее заключение под домашним арестом", говорится в сообщении от 23 мая на сайте правозащитной организации.

Отмечается, что Amnesty International требует немедленного и безусловного освобождения активистки.

"Кавказский узел" также писал, что в пятерку финалистов премии Немцова в этом году входил глава грозненского представительства ПЦ "Мемориал" Оюб Титиев, который с 11 января находится под стражей по обвинению в хранении марихуаны. Правозащитник отверг обвинение - по его версии, наркотики подбросил силовик.

"Кавказский узел" размещает новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа на специальной тематической странице "Преследование активистов".

* деятельность двух зарегистрированных в Великобритании организаций, содержащих в своем названии слова "Открытая Россия", признана Генпрокуратурой России нежелательной на территории страны.