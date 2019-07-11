Дело Гаджиева подчеркнуло проблему давления на журналистов в Дагестане

11 июля 2019, 17:22

Корреспондент газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев, арестованный по делу о финансировании терроризма, пострадал из-за своих статей на исламскую тематику, заявил учредитель издания Магди Камалов. Дело Гаджиева основано на показаниях одного подозреваемого, который прямо не обвиняет журналиста в преступлении, сообщил адвокат.

Как писал "Кавказский узел", редактор отдела религии дагестанского издания "Черновик" Абдулмумин Гаджиев 18 июня был арестован по делу о финансировании терроризма. 3 июля Верховный суд Дагестана отказался перевести журналиста под домашний арест. Защита Абдулмумина Гаджиева анонсировала обращение в ЕСПЧ

По версии следствия, Гаджиев перечислял деньги на счета фондов проповедника Исраила Ахмеднабиева (Абу Умара Саситлинского). Проповедника следствие считает организатором финансирования террористов через благотворительные фонды под предлогом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам. Однако сам Абу Умар Саситлинский в интервью блогеру Тумсо Абдурахманову заявил, что никак не связан с Гаджиевым и другими фигурантами дела и даже не знаком с ними. Всего по этому делу подозреваются 11 человек. О том, кто такой Абдулмумин Гаджиев и почему за него вступились коллеги, можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Голунов номер два": главное о деле Абдулмумина Гаджиева".

В московском Доме журналистов на Арбате сегодня состоялась пресс-конференция коллег арестованного журналиста газеты «Черновик» Абдулмумина Гаджиева, которые рассказали об обстоятельствах и причинах задержания журналиста, а также о ситуации в дагестанском обществе в связи с притеснением свободы слова, сообщил корреспондент «Кавказского узла», побывавший на мероприятии.Пресс-конференция вызвала интерес у журналистского сообщества: на ней присутствовали корреспонденты ряда федеральных изданий..

Общественность в Дагестане встревожена новым обострением ситуации вокруг «Черновика» в связи с арестом Абдулмумина Гаджиева, заявил на пресс-конференции председатель Союза журналистов Дагестана Али Камалов. «Люди готовы выйти на защиту арестованного журналиста. И мы обращаемся к нашим коллегам в Москве и по всей стране за поддержкой», - заявил Камалов, отметив, что не считает «Черновик» оппозиционной газетой, а называет ее «газетой с позицией, которую поддерживают люди».

По словам Али Камалова, давление на прессу в Дагестане носит постоянный характер «За 25 лет в Дагестане были убиты 19 журналистов. Среди них Хаджимурат Камалов – основатель «Черновика». В Дагестане свободу слова журналисты взяли сами», - заявил Камалов.

Среди убитых в Дагестане журналистов - корреспондент "Кавказского узла", заместитель главного редактора "Нового дела" Ахмеднаби Ахмеднабиев. Он был убит 9 июля 2013 года в пригороде Махачкалы. В ЕСПЧ зарегистрирована жалоба по делу об убийстве Ахмеднабиева, в которой сказано, что расследование велось неэффективно, а власти не приняли мер для защиты журналиста. 15 декабря 2011 года недалеко от махачкалинского офиса газеты был убит учредитель "Черновика" Хаджимурада Камалова. Убийцы выстрелили в журналиста 14 раз. Фигурантом дела об убийстве Хаджимурата Камалова является один из дагестанских чиновников, арестованных в Москве по обвинению в хищении средств из бюджета республики, сообщил источник, близкий к следствию.

Учредитель «Черновика» связал дело Гаджиева с расследованиями журналистов

Многие журналистские расследования «Черновика» легли в основу уголовных дел против коррупционеров в Дагестане, заявил на пресс-конференции учредитель газеты Магди Камалов. По его словам, газета всегда выступала против нарушений закона при «борьбе с терроризмом, в частности, внесудебных казней и пыток». Именно эти материалы, по мнению Магди Камалова, «вызвали раздражение» отдельных сотрудников силовых структур, которые «решили дискредитировать само издание «Черновик» делом против Гаджиева».

«Я вижу прямое давление на газету «Черновик». Оно началось после освещения нами убийства пастухов Гасангусейновых. Наша версия всегда открыта для обсуждения, но после пикета отца Гасангусейнова давление (на газету) усилилось», - пояснил Магди Камалов.

17-летний и 19-летний Наби и Гасангусейн Гасангусейновы были убиты 23 августа 2016 года во время поисково-разведывательной операции силовиков в Шамильском районе Дагестана. Правоохранители заявили, что убитые входили в "шамильскую" группировку боевиков, однако односельчане братьев Гасангусейновых потребовали провести расследование, заявив, что те были пастухами, говорится в статье "Кавказского узла" "Убийство чабанов в Дагестане".

По словам Магди Камалова, давление на «Черновик» продолжилось и после освещения изданием дела Зиявудина и Раипа Ашиковых.

«Мы объективно даем информацию (по делу Ашиковых). Мы публикуем факты и не влияем на процессы. Но почему-то посчитали, что позиция газеты в пользу Ашиковых. При этом, своими публикациями мы никак не нарушали закон о СМИ…(Статьи) написаны по всем правилам сбалансированного журналистского расследования… Поэтому нашли способ (влияния на газету) через арест и необоснованное обвинение нашего журналиста», - сказал Магди Камалов.

Бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков был арестован по подозрению в финансировании терроризма. Позже был арестован его брат - Зиявудин Ашиков - по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита посчитала задержание Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата и 10 июля заявил о давлении на арестованных.

Магди Камалов подчеркнул, что давление на «Черновик» имело реальные очертания. «Нас перестали приглашать на мероприятия правительства и министерств в Дагестане. Осуществляется экономическое давление: перекрывают пути для рекламы и продажи газет. Часто советуют не писать о каких-то темах, а то, мол, будет хуже», - ответил Камалов на вопрос корреспондента «Кавказского узла».

Журналисты, которые участвовали в пресс-конференции, поинтересовались, почему именно Гаджиев, не являясь автором статей о Гасангусейновых и Ашиковых, пострадал из-за публикаций «Черновика». По мнению Магди Камалова, Гаджиев стал подозреваемым по делу о терроризме в связи со своими статьями об исламе. «Религия, ислам - это очень тонкая вещь,ь поэтому можно повернуть дело так, что у людей, которые пишут об исламе, взгляды подходящие, чтобы обвинить их в терроризме», - описал ситуацию Магди Камалов.

Редактор отдела религии дагестанской газеты «Черновик» Абдулмумин Гаджиев писал обучающие статьи на религиозную тематику, а также об исламских экономике и финансах, рассказал главный редактор издания Маирбек Агаев.

Магди Камалов особо отметил, что обвинения против Гаджиева «абсурдны, прежде всего, потому что тот всегда выступал против терроризма и в своих статьях разоблачал псевдоисламскую риторику боевиков». В качестве примера своих слов Камалов привел осуждение Гаджиевым "бессмысленного убийства полицейского Магомеда Нурбагандова".

10 июля 2016 года в селе Сергокала были расстреляны двое мужчин, в том числе сотрудник полиции Магомед Нурбагандов. За это и другие убийства полицейских на пожизненное заключение был осужден Артура Бекболатова. Статья Гаджиева об убийстве Нурбагандова под названием «Сергокалинская трагедия» вышла в газете "Черновик" №27 от 15 июля 2016 года. "Это была первая статья, которая осудила действия боевиков, причём именно с точки зрения ислама. И она была написана Абдулмумином Гаджиевым. В те годы ему пришлось использовать псевдоним Ислам Абдуллаев, так как он сам уже находился в списке приговорённых ИГ* к смертной казни", - говорилось в предисловии к статье, размещенном на сайте газеты 21 июня.

Адвокат Гаджиева заявил о «подходящей для силовиков» деятельности подзащитного

Гаджиев «подходил» силовикам для дела о терроризме, заявил на пресс-конференции его адвокат Арсен Шабанов.

«Абдулмумин Гаджиев писал о религии, вел курсы по исламской экономике - тем самым (по мнению силовиков) он подходил для дела о терроризме. Если какому-нибудь другому журналисту, который не относится к религии столь трепетно как Абдулмумин, предъявили бы такое обвинение, то это было бы еще более неправдоподобно. А (дело Гаджиева необходимо для того), чтобы преподнести «Черновик» обществу и власти, как редакцию, в которой работают люди, совершающие преступления террористической направленности», - заявил Шабанов.

По его словам, по делам о терроризме доказать невиновность подсудимого очень трудно. «Освободить человека, находящегося под стражей (по делу о терроризме), практически нереально. Да и обращаться с жалобами в вышестоящие органы становится сложнее, потому что для власти на первом месте «борьба с терроризмом», и они не прислушиваются к обращениям, направленным в защиту лиц, подозреваемых в терроризме», - пояснил Шабанов.

Адвокат заявил, что он не видит обоснованных доводов обвинения в причастности Гаджиева к делу.

«Дело возбуждено в отношении 11 человек. Они друг с другом никак не связаны. Даже Кемал Тамбиев, который дал показания против Абдулмумина, лично с ним не был знаком. В этих показаниях Тамбиев прямо не утверждает, что был очевидцем каких-то действий Гаджиева, а ссылается на слова другого человека, тоже подозреваемого, который по делу не допрошен, потому что находится не в России. Даже если предположить правдивость показаний Тамбиева, по закону доказательственного значения эта версия не может иметь, так как основана на слухах Неизвестен способ и время совершения (Гаджиевым) преступления», - рассказал Шабанов, добавив, что показаний Тамбиева следствию оказалось достаточно.

По делу Гаджиева были также арестованы глава благотворительного фонда "Ансар" Абубакар Ризванов и Кемал Тамбиев (также упоминается в СМИ как Тембиев). 15 июня Тамбиева доставили в суд со следами физического насилия, где он рассказал, что был избит. Защита Тамбиева обжалует решение Верховного суда Дагестана, который оставил его под арестом.

Гаджиев по-прежнему пребывает в статусе подозреваемого, обвинение ему не предъявлено, уточнил Шабанов. «Задержан он 14 июня, и у следствия было 45 дней по закону предъявить обвинение. Если до конца июля они этого не сделают, то Гаджиева надо отпускать», - сообщил адвокат.

По словам Шабанова, отсутствие конкретных обвинений нарушает права Гаджиева на защиту. "Для современного законодательства это вопиющее, немыслимое нарушение прав человека. Абдулмумин Гаджиев просто лишен возможности нормально защищаться. При такой формулировке он даже не знает, что ему доказывать, что ему опровергать, чтобы подтвердить свою невиновность", - приводит сегодня слова адвоката РИА «Новости».

Участники сегодняшней пресс-конференции призвали всю российскую общественность откликнуться и поддержать борьбу против неправомерного преследования дагестанского журналиста, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Новости о преследовании активистов в регионах юга России и Южного Кавказа публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Преследование активистов".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России судом.