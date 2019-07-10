Защита заявила о давлении на братьев Ашиковых

10 июля 2019, 20:36

Адвокату бывшего и.о. начальника полиции Каспийска Зиявудина Ашикова отказали во встрече с ним в СИЗО Пятигорска под предлогом скорого перевода в другой изолятор. Брата Ашикова адвокатам отыскать так и не удалось.

Как писал "Кавказский узел", 30 июня защита Зиявудина Ашикова, подозреваемого в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, заявила, что его без предупреждения увезли из СИЗО-1 в Махачкале. Ашикова перевели в другое учреждение по решению следователя, пояснили в УФСИН по Дагестану. 1 июля защита Ашикова узнала о его переводе в следственный изолятор во Владикавказе, однако не нашла его там. 8 июля адвокаты узнали, что Зиявудин Ашиков переведен в следственный изолятор Пятигорска.

Зиявудин Ашиков - брат арестованного бывшего начальника УВД Махачкалы Раипа Ашикова, который был задержан вместе с Омаром Абдурашидовым по подозрению в финансировании терроризма. Следователь ФСБ заявил, что Зиявудин Ашиков задержан по делу о нападении на капитана полиции в марте 2012 года. Защита посчитала задержание Зиявудина Ашикова попыткой оказать давление на его брата. 15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам.

Перемещения Зиявудина Ашикова и его брата Раипа Ашикова по разным СИЗО Северного Кавказа защита расценивает как метод психологического давления на арестованных с целью получить от них признательные показания. Родственники и адвокаты до сих пор точно не знают, где находится Раип Ашиков, рассказала адвокат Сапият Магомедова корреспонденту "Кавказского узла".

"Зиявудина Ашикова этапировали из СИЗО Махачкалы 29 июня, а Раипа Ашикова 7 июля. Ни родных, ни адвокатов не уведомили, куда конкретно их увезли. Мы до сих пор не знаем, где они сейчас находятся. Ашиковых неоднократно убеждали сотрудничать со следствием, чтобы они тихо признались и не привлекали к своему делу внимание. Им угрожали, что задержат других братьев, угрожали оказывать если не физическое воздействие, то психологическое", - сказала она.

Чтобы установить местонахождение Ашиковых, родственники вынуждены нанимать адвокатов в разных республиках Северного Кавказа. Адвокаты в регионах посещают местные следственные изоляторы, выясняя, нет ли там Ашиковых.

"За один день объездить весь Северный Кавказ мы не можем, приходится нанимать разных адвокатов только для того, чтобы они проверили следственные изоляторы. По последней информации, Зиявудин Ашиков находился в СИЗО в Астрахани, но там нам с ним увидеться не удалось. К моменту нашего приезда, как нам там объяснили, его уже перевели в Пятигорск. Попасть в СИЗО Пятигорска мы еще не успели", - отметила Магомедова.

Магомедова 2 июля подала в Советский районный суд Махачкалы жалобу на постановление руководителя следственной группы об этапировании Зиявудина Ашикова из махачкалинского изолятора. Адвокат попросила признать это постановление необоснованным. По мнению защиты, им были нарушены гарантированные конституцией права Ашикова. Судья 8 июля частично удовлетворил жалобу Магомедовой, но это никак не повлияло на ситуацию, отметила адвокат.

"При рассмотрении жалобы в суде следователь представил в суд отзыв, в котором указывалось, что этапирование было совершено с целью обеспечения безопасности потерпевшего. Якобы он заявил, что боится, и попросил провести очную ставку в безопасном месте. Мы не против перевода подзащитных, следователь на это имеет право, но по закону он должен уведомить об этом родных обвиняемого и его адвоката. Следователь не вправе препятствовать адвокату видеться со своим подзащитным, но я не могу [с ним увидеться], так как не знаю, где он находится", - пояснила Сапият Магомедова.

Заявление о том, что Зиявудин Ашиков опасается за свою жизнь в махачкалинском СИЗО, ничем не было подкреплено, отметила адвокат. "В таких ситуациях потерпевший делает то, что нужно следователю. Если ему и вправду что-то угрожало при проведении очной ставки, то правоохранительные органы смогли бы обеспечить безопасность в СИЗО Махачкалы или же в здании УФСБ Дагестана. И для этого не обязательно было ехать за сотни километров", – добавила она.

Один из нанятых защитников сегодня посетил СИЗО Пятигорска, но не смог там встретиться с Зиявудином Ашиковым, рассказал другой адвокат Ашикова Муса Сусланов. "Адвокату отказали во встрече, пояснив, что Ашикова собираются этапировать в другое СИЗО. Куда конкретно он будет переведен, они отказались уточнять. Получается, что о готовящемся этапировании мы узнали случайно", - сказал Сусланов корреспонденту "Кавказского узла".

4 июля родные братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова вышли на одиночные пикеты в Махачкале, заявив о незаконности их уголовного преследования. По их словам, дело о финансировании терроризма сфальсифицировано, а на обвиняемых оказывается давление.

Во вторник 9 июля Сапият Магомедова обжаловала также постановление об этапировании Раипа Ашикова. Суд принял жалобу, но пока не определил дату рассмотрения. Адвокаты, которым не сообщают точное местонахождение подзащитных, намерены обратиться в Европейский суд по правам человека с заявлением о применении пыток к братьям Ашиковым.

"Мы только обладаем информацией о передвижениях Зияводина Ашикова, увидеться же с ним до сих пор не можем. Их постоянное перемещение мы воспринимаем как бесчеловечное отношение, унижение и оказание психологического давления, а это приравнивается к пыткам, запрещенным Конвенцией о защите прав человека. Кроме того, мы считаем, что была нарушена пятая статья Конвенции, гарантирующая право на свободу и личную неприкосновенность Необходимые материалы уже собраны и уже пишется жалоба в ЕСПЧ", - заключила адвокат.