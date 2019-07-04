Пикетчики в Махачкале потребовали снять обвинения с Ашиковых и Абдурашидова

04 июля 2019, 16:55

Родные и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова вышли на одиночные пикеты в столице Дагестана, заявив о незаконности уголовного преследования этих трех мужчин по делу о финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма вместе с Омаром Абдурашидовым, который был арестован 31 марта. Сам Ашиков заявил о своей невиновности и о том, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом. Брат Раипа Ашикова, и.о. начальника ГОВД Каспийска Зиявудин Ашиков 14 апреля также заключен под стражу.

Родственники Ашиковых и сестра Омара Абдурашидова Хадижат вышли сегодня в Махачкале на пикеты перед зданиями республиканского управления ФСБ, республиканской прокуратуры и Верховного суда. Все пикетчики держат в руках плакат "Прекратите незаконное преследование братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова".

По словам участников акции, к ним никто из представителей власти не подходил, передал корреспондент "Кавказского узла" в 16.19 мск.

15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам. По данным защиты, Зиявудин Ашиков этапирован в СИЗО Владикавказа.