Сестра Омара Абдурашидова Хадижат проводит пикет на центральной площади Махачкалы. 4 июля 2019 г. Фото Патимат Махмудовой для "Кавказского узла"

04 июля 2019, 16:55

Пикетчики в Махачкале потребовали снять обвинения с Ашиковых и Абдурашидова

Родные и.о. главы отдела полиции Каспийска Зиявудина Ашикова, его брата Раипа Ашикова и Омара Абдурашидова вышли на одиночные пикеты в столице Дагестана, заявив о незаконности уголовного преследования этих трех мужчин по делу о финансировании терроризма.

Как сообщал "Кавказский узел", бывший начальник УВД Махачкалы Раип Ашиков с 1 апреля находится под арестом по подозрению в финансировании терроризма вместе с Омаром Абдурашидовым, который был арестован 31 марта. Сам Ашиков заявил о своей невиновности и о том, что проблемы у него начались после конфликта с высокопоставленным лицом. Брат Раипа Ашикова, и.о. начальника ГОВД Каспийска Зиявудин Ашиков 14 апреля также заключен под стражу.

Родственники Ашиковых и сестра Омара Абдурашидова Хадижат вышли сегодня в Махачкале на пикеты перед зданиями республиканского управления ФСБ, республиканской прокуратуры и Верховного суда. Все пикетчики держат в руках плакат "Прекратите незаконное преследование братьев Ашиковых и Омара Абдурашидова".

По словам участников акции, к ним никто из представителей власти не подходил, передал корреспондент "Кавказского узла" в 16.19 мск.

15 мая адвокаты Ашиковых и Омара Абдурашидова потребовали передать их дело следственным органам других регионов, так как они не доверяют дагестанским силовым структурам. По данным защиты, Зиявудин Ашиков этапирован в СИЗО Владикавказа.

Примечание:

"Начальника полиции Махачкалы проверяют на причастность к тяжким преступлениям, сообщают источники", "Жительницы Дагестана потребовали информацию о пропавших сыновьях", "Родные двоих жителей Махачкалы заявили об их похищении".

Автор: Патимат Махмудова; источник: корреспондент "Кавказского узла"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Lt feedback banner
WhatsApp
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и WhatsApp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложениях WhatsApp и Telegram.
Лента новостей

04 июля 2019, 17:05

04 июля 2019, 16:42

  • Краснодарцы провели пикеты против роста транспортных тарифов

    Повышение стоимости проезда в общественном транспорте, возмутившее жителей Краснодара, связано с необходимостью роста зарплат работников трамвайно-троллейбусного управления, сообщили на предприятии. Пользователи соцсетей пожаловались на некомфортные условия в городских троллейбусах, трамваях и автобусах.

04 июля 2019, 16:26

04 июля 2019, 15:24

04 июля 2019, 15:03

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Блогеры

Все посты

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Форма мобильной связи
SMS: +7(903)767-6060
Архив новостей
Справочник

Все справки

Документы

Все документы

Персоналии

Все персоналии

Аналитика

Все статьи